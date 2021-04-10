Собака прославилась в сети благодаря длинным ресницам. Фото

Любовь Блажко
Любовь Блажко
Шоу
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Собака стала популярной из-за длинных ресниц

20-летняя Хлоя Шоу стала хозяйкой породистого щенка, который с первого взгляда покорил ее ресницами необычайно большого размера.

Девушка рассказала, что эта особенность понравилась не только ей одной, но и окружающим. Во время прогулок люди останавливаются, чтобы познакомиться и поиграть с псом Уолтом. Об этом пишет издание Daily Mail (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Он очень игривый и симпатичный пес, который любит внимание. В том числе от незнакомцев, ведь они всегда находят пару минут для него. Но некоторые люди думают, что ресницы ненастоящие, потому что выглядят так, будто они наклеены", – объяснила Хлоя.

Жительница города Ромфорд работает профессиональным грумером, поэтому тратит немало времени на тщательный уход за своим любимцем. К примеру, она ежедневного расчесывает собаку и каждые четыре недели делает ему стрижки.

Пес с длинными ресницами.
Собака стала звездой сети.
Щенок прославился в сети.
Собака с длинными ресницами.

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