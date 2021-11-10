Журнал People назвал самого сексуального мужчину 2021 года. Фото

Американский журнал Рeople традиционно выбирает "самого сексуального мужчину из ныне живущих". В этом году такого звания был удостоен голливудский актер, продюсер, комик и сценарист Пол Радд

52-летний актер до конца не верил, что это правда. В свой адрес он слышал многое: добрый, приветливый, трудолюбивый, но самый сексуальный... Таким его еще не называли, пишет Рeople.

К своему новому титулу Пол отнесся самокритично и с юмором.

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"Я прекрасно могу представить, как отреагируют люди, когда узнают эту новость. Они скажут: "ЧТО?" Но им придется смириться и принять меня", – смеется Радд.

На самом же деле, исполнитель главной роли в супергеройском фильме Marvel "Человек-муравей" прибедняется. Миллионы его поклонников восхищаются внешним видом 52-летнего кумира. А его скромность в сочетании с зелеными глазами и легкой улыбкой наверняка сводит с ума всех фанаток кинозвезды.

Хотя самому Радду до этого нет никакого дела. Он признается, что по-настоящему чувствует себя счастливым в окружении семьи. Уже 18 лет он женат на Джули Йегер, с которой воспитывает 17-летнего сына Джека и 12-летнюю дочь Дарби.

Именно супруга первой узнала от Пола, что он станет самым сексуальным мужчиной этого года.

"Она была ошеломлена", – признается актер. "Но при этом она была очень милой. После некоторого хихиканья и шока она все-таки ответила:" О, они все поняли правильно...". Вероятно, она говорила неправду".

Радд уже в предвкушении реакции друзей, которые, как он считает, теперь не оставят его "официальную сексуальность" в покое. Также актер шутит, что жизнь должна "сильно измениться" и он будет общаться только с "себе подобными".

"Я надеюсь, что меня наконец-то пригласят на один из тех сексуальных ужинов с Клуни, Питтом и Джорданом. Я полагаю, что у меня появится гораздо больше яхт. Я рад расширить свою яхтенную жизнь. Я с нетерпением жду этого", – рассказывает актер.

Напомним, раньше в СМИ распространялась информация, что самым сексуальным мужчиной 2021 года по версии издания стал голливудский актер Крис Эванс. Новость оказалась фейковой. Крис должен был получить этот титул еще в прошлом году, но ему отказали после того, как он случайно опубликовал фото своего полового органа в соцсети. Не удалось "Капитану Америке" победить и на этот раз.

Коротко о знаменитости:

Пол Радд – американский актер, продюсер, комик и сценарист.

Родился 6 апреля 1969 года в еврейской семье.

Популярность обрёл благодаря исполнению ролей: Питера Клэйвена в комедии "Люблю тебя, чувак" (2009), Брайана Фантана в фильме "Телеведущий: И снова здравствуйте" (2013) и супергероя Человека-муравья в кинокомиксах Marvel.

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