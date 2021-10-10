Как проходит шестой эфир 'Танці з зірками 2021'. Фото и видео

10 октября, в 21:00 на телеканале 1+1 начался шестой эфир украинского шоу "Танці з зірками 2021". Участники подготовили выступления, посвященные своим кумирам. На этой неделе шоу покинет сразу две звездных пары.

Судьи шоу по-прежнему Макс Чмерковский, Влад Яма и Екатерина Кухар. Джокером стала Юлия Санина, лидер группы "The Hardkiss". OBOZREVATEL следит за трансляцией эфира и рассказывает все подробности (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Ведущей звездного балкона на этой неделе стала Маша Ефросинина.

Эфир открыл Грег Чапкис, сын легендарного судьи шоу "Танці з зірками" Григория Чапкиса, а также известный постановщик танцев, который работал над номерами Billboard и America Got Talented.

Видео дня

Первыми на паркет вышли фронтмен группы KADNAY Дмитрий Каднай и финалистка международных турниров по бальным танцам Алина Ли. Пара посвятила танец, бродвейский джаз, маме вокалиста. Оценки жюри – 8, 9, 9, 8.

Вторыми на паркет вышли Джамала и Антон Нестерко. Они станцевали страстный пасодобль, посвященный женщине, которая вдохновила певицу на музыкальную карьеру. Оценки жюри – 8, 9, 7, 7.

Следующими участниками стали актер Артур Логай и чемпионка Украины по бальным танцам Анна Карелина. Свой танец, контемпорари, пара посвятила прадедушке и прабабушке Артура. Оценки жюри – 9, 10, 10, 8.

Затем на паркет вышли Александра Зарицкая и Юрий Мешков. Вокалистка группы "KAZKA" посвятила зажигательную ча-ча-ча своему партнеру по танцам, который, по ее словам, "помогает осуществить мечту – танцевать". Оценки жюри – 7, 8, 7, 7.

Следующими участниками шоу стали Lida Lee и Алексей Базэла. Пара станцевала пасодобль, который посвятила вдохновительнице и "примеру очень сильной женщины" – певице Тине Кароль. Оценки жюри – 9, 10, 7, 8.

После этого на паркет вышли Станислав Горуна и Даниэлла Преап. Они посвятили венский вальс людям с инвалидностью. Оценки жюри – 8, 9, 8, 8.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 3 октября 2021 прошел пятый эфир популярного шоу "Танці з зірками" на телеканале "1+1". Вечер танцев был посвящен образам из кинематографа. Участники удивили зрителей своими яркими выступлениями и неординарными нарядами.