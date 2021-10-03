Как проходит пятый эфир 'Танців з зірками 2021'. Все подробности, фото и видео

В воскресенье, 3 октября, на канале 1+1 стартовал пятый выпуск популярного украинского шоу "Танці з зірками 2021". Участники обещают удивлять своими яркими номерами и нарядами.

Новые постановки и эффектные перевоплощения не оставят равнодушными зрителей. OBOZREVATELследит за событиями на шоу и рассказывает все подробности (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Судьями шоу по прежнему остаются Макс Чмерковский, Влад Яма и Екатерина Кухар. Джокером стала танцовщица – Илона Гвоздева.

Ведущим звездного балкона стал Юрий Ткач в образе мистера Грю из мультфильма "Гадкий я".

Видео дня

Первыми на паркет вышли бронзовый призер Олимпийских игр Станислав Горуна и его партнерша Даниэлла Преап. пара станцевала зажигательный джайв. Оценки жюри – 6, 7, 7 и 7.

Второй парой на паркете стала – певица Lida Lee и чемпион Украины по сальсе – Алексей Базэла. Пара станцевала эффектную самбу. Оценки жюри – 8, 8, 7 и 7.

Затем на паркет вышли певица Джамала и ее партнер Антон Нестерко с романтичным танго.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что певица Джамала, которая сейчас участвует в проекте "Танці з зірками", ощутимо поработала над своим образом и покрасила черный цвет волос на платиновый блонд.