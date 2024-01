YAKTAK могут дисквалифицировать с Нацотбора на Евровидение-2024? В песне LaLaLa нашли плагиат, певец отреагировал

Украинского певца, который в 2023 году стал безумно популярным, Ярослава Карпука (YAKTAK) обвинили в плагиате. Его песню LaLaLa, написанную специально для Евровидения-2024, считают неоригинальной, но певец прокомментировал ситуацию уже после огласки. Несмотря на обвинения, трек набирает бешеные обороты, ведь его клип за 7 дней занял 2-е место среди трендов YouTube.

Украинский YouTube-блогер и музыкальный критик Ваня Рассел утверждает, что во время подготовки нового видео обнаружил плагиат песни YAKTAK – LaLaLa, у Many – Varto, о чем он рассказал в видео. Песню Varto выпустили еще 30 октября 2022 года, а ныне она неожиданно исчезла со стриминговых платформ.

Перед тем как снять видео, Ваня решил узнать у Оксаны Скибинской, главы делегации Украины на Евровидении, не нарушает ли песня LaLaLa правила Нацотбора. Общественный вещатель, похоже, не знал о предполагаемом плагиате и поэтому несколько дней "рассматривал ситуацию", но комментариев так и не предоставил.

Идентичная ситуация произошла и с певцом. Блогер спросил Ярослава о таком интересном совпадении, задав три вопроса: "Почему сложилась история, что твой сэмпл был использован в песне Many – Varto?", "Причастна ли твоя команда к процессу удаления песни певицы Many со стриминговых площадок?", "На каких условиях певица согласилась удалить всюду трек?"

Из-за того, что ответа Иван так и не получил, он решил пойти на крайние меры и написал самой певице Many. Впрочем, она заявила, что удаляет свою песню со всех платформ, а за комментариями "отправила" обращаться к другим людям и прислала ссылку на Instagram-страницу человека, который занимался продакшном.

Конечно, блогер спросил у создателя о правах на песню, на что не получил никакого ответа. На момент публикации видео в YouTube трек еще был доступен в TikTok, но через час он также исчез.

Уже после огласки информации о предполагаемом плагиате в сети певец наконец отреагировал и написал объяснение Ване Расселу, опубликовав его в Telegram.

"Все мировые музыканты, как и конкурсанты Eurovision в том числе, используют такие платформы, как Splice, Loopcloud, Sounds и другие. Это порталы с сэмплами, которые доступны всем и находятся там годами. Множество артистов используют их в своих песнях, но их песни не теряют уникальность из-за использования уже доступных сэмплов", – написал Ярослав.

В частности, он также прокомментировал удаление трека певицы Many: "Также бит с этими сэмплами использовала до этого певица Many, поскольку бит сдавался в лизинг на одном из ресурсов. Но, согласно условиям эксклюзивных прав на все сэмплы из этого бита, все, кто использовал его в лизинг, должны удалить свои песни с использованием этого бита со всех платформ. Поэтому певица Many тоже удалила песню с использованием этого бита".

