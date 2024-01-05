На днях "шутливый" новогодний номер "Квартала 95" возмутил украинцев. По сценарию, Ирина Гатун играла роль девушки из Скадовска, которая переехала на запад Украины и с большим трудом овладевает родным языком. Собеседник героини подшучивает и корректирует ее языковые навыки, а сама переселенка искажает украинский в несколько эротическом контексте.

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Люди шокированы тем, как можно насмехаться над жителями оккупированных территорий и теми, кто пытается украинизироваться. Сами представители шоу уверяют, что номер был якобы совсем о другом: каждый украинец должен знать родной язык. Гатун при этом добавляет пламя в скандал комментарием-"извинением", где называет возмущенных людей "проплаченными тварями", намекая, что это управляемый хейт, ИПСО и провокация Кремля.

Когда происходит масштабный резонанс, может быть только два пути разрешения конфликта: прощение и покаяние или четкое объяснение ситуации.

Кварталовцы выбрали путь усидеть задницей на двух стульях: типа извиняются, но одновременно перекладывают вину на третью сторону, в этом случае – ИПСО. Виноват кто угодно, но не они. На самом деле, здесь претензия не к самим актерам номера, а ко всему коллективу "Квартала" – от выпускающих редакторов и сценаристов до продюсеров. Создается впечатление, что команда проекта давно оторвалась от реальной жизни.

Любые шутки на тему войны – это не ок, потому что мы переживаем самые темные времена в современной истории Украины, пронизанные болью, смертью, травмами и кровью. Нельзя шутить об оккупации, ведь те страхи, которые переживают наши люди, не поддаются ни одному слову, чтобы описать боль и ужас, сеющий Россией на украинской земле.

Хочется спросить у "Квартала 95": почему в вашей команде нет психолога или консультанта, с которым вы можете предварительно посоветоваться, можно ли обсуждать ту или иную тему, когда имеете дело с травмированным зрителем? Почему, когда случается скандал, медийные люди, вместо искреннего извинения, выбирают позицию делать вид, что ничего страшного не произошло?

Почему общественное возмущение сейчас приобретает окраску ИПСО или проплаченных ботов глазами медийных людей?

На мой взгляд, формат шуток "Квартала 95" давно утратил свою актуальность. Нелепость их юмора раздражали людей много лет, и случай с новогодним номером – лишь спичка к нарастающему недовольству украинцев "творчеством" квартальных комиков.

Скандал оставил определенный отпечаток на репутации проекта. И не факт, что "Квартал" будет сиять ярко на телевизионном небосводе в длительной перспективе. Всегда существует "срок годности".

Всем остальным актерам юмористического жанра советую шутить с умом, в контексте времени, иметь морально-нравственные границы и не отрываться от реальных настроений общества.