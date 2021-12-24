Кравец пояснила слухи об участии Зеленского в новогоднем выпуске "Вечернего квартала". Видео

Актриса Елена Кравец опровергла слухи о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы принял участие в номере уже снятого новогоднего выпуска "Вечернего квартала". Глава страны действительно был в зрительном зале, но не знал, что его экс-коллеги обратят на это внимание и используют этот момент для шутки.

Судя по видео, которые попали в сеть, Зеленский пришел на юмористическое шоу вместе с главой Офиса президента Андреем Ермаком. О том, что произошло на съемках, Кравец рассказала в студии программы "Твой день" (1+1). Запись была опубликована в YouTube (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

Ведущая шоу отметила, что в сети говорят: мол, президент сыграл в одном из номеров комиков. Знаменитость подчеркнула, что это неправда и только слухи.

"Нет. Он не принимал участие. Он немного подыграл нам в номере, о котором он даже не знал. То есть так был построен этот номер, такая была драматургия, так мы все придумали, что он просто делал то, что ему говорят... Я не хочу спойлерить", – ответила знаменитость.

Скорее всего, Зеленский как-то импровизировал и реагировал на слова участников "Вечернего квартала", сидя на своем месте. При этом оператор шоу снял его крупным планом и показал на экране.

"С нашей стороны это было подготовлено, а с его стороны – ему просто надо было делать то, что ему говорили", – добавила Кравец.

Второй ведущий шоу, Влад Яма, отметил, что был на съемках. Как он сказал, в выпуске "Квартала", который зрители увидят на Новый год, были политические шутки, причем довольно жесткие.

"Нам было очень приятно его видеть, но мы понимали, что без шуток не обойдется... Он смеялся", – описала Кравец реакцию Зеленского.

Звезда добавила, что бывшие коллеги "немного прошлись" по Зеленскому.

Коротко о знаменитости:

Елена Кравец – 44-летняя украинская актриса, комик, лидер телешоу "Женский квартал" (1+1). Единственная женщина среди актеров "Студии Квартал-95".

В 2014 и 2015 годах входила в список "100 самых влиятельных женщин Украины" по версии журнала "Фокус". В 2016 году вошла в список "Топ-100 самых успешных женщин Украины" по версии журнала "Новое время".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Кравец рассказала, как изменился ее экс-коллега Владимир Зеленский за время президентства. Звезда отметила, что он столкнулся с колоссальным напряжением и нагрузкой.

Женщина также впервые призналась о проблемах со здоровьем. Актриса уже три года борется с крапивницей.