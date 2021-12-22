"Вова нашел нормальную работу": Кравец рассказала, как изменился Зеленский. Видео

Актриса "Квартала 95" Елена Кравец заявила, что ее экс-коллега Владимир Зеленский сильно поменялся за время президентства из-за колоссального напряжения и нагрузки. В то же время она не переименовывала друга и кума в телефоне и по-прежнему может называть его Вовой.

Об этом украинская шоувумен рассказала в интервью Маше Ефросининой в программе "Экзамен". Запись разговора была обнародована на YouTube-канале журналистки и ведущей шоу (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Отвечая на подготовленный Ефросининой вопрос, Кравец сказала: "Семья Зеленских для меня – друзья, с которыми я очень редко вижусь в последнее время". Она уточнила, что это началось еще с 2019 года.

"Как мы шутим, Вова нашел себе "нормальную работу", – с юмором заявила актриса и засмеялась.

Звезда пояснила, что такая шутка родилась, потому что комики часто слышали упреки: мол, они занимаются "свистоплясками", а не "нормальным" занятием.

Кравец призналась, что в целом активно за политикой и новостями она не следит, пытается дистанцироваться.

"Ну не моя это все вода. Но я слежу за тем, как Вова выглядит. Потому что я давно его знаю, мне важно. Как у него вот тут вот (указала на область между бровей, где появляется морщина, – ред.)... Как он напряжен, напряженное лицо", – сказала знаменитость.

Ефросинина отметила, что Кравец знает все внешние проявления эмоций и состояния президента. Она спросила: "И как он выглядит?". "В разные периоды по-разному", – ответила юмористка.

Она рассказала, что виделась в последний раз с Зеленскими еще летом 2021 года, на концерте на День Независимости Украины.

"Что-то такое происходит, да. Ты понимаешь, что все уже не так, как прежде. Но в то же время ты видишь того же человека и понимаешь, что несмотря на колоссальное напряжение и нагрузку, с которыми он столкнулся, и какие-то наверняка новые знания, которые не были ему открыты, до того, как он собирался возглавить страну – я думаю, там много потрясений разных – несмотря на это он остался для меня Вовой. Не Владимиром Александровичем. Я этому очень рада", – подчеркнула звезда.

Она навела пример: на праздничном концерте Зеленский очень спешил, но сказал друзьям, что хочет дождаться песни Виктора Павлика "Ти подобаєшся мені".

"Для него осталась важна эта песня в этот момент. Это очень что-то природное, естественное, человеческое. Мне нравиться, что он не утрачивает это. Я думаю, что у него стала толще кожа, метафорически выражаясь. Я понимаю, что он изменился, конечно. Я допускаю и этого следовало ожидать", – сказала Кравец.

Коротко о знаменитости:

Елена Кравец – 44-летняя украинская комическая актриса, лидер телешоу "Женский квартал" (1+1). Единственная женщина в команде "Студии Квартал-95".

Телеведущую признали одной из самых красивых украинок в 2010 году по версии журнала "Viva!".

Она участвует не только в написании сценариев и их воплощении на сцене, но и в озвучивании мультфильмов. Является также продюсером документального кино "Легенда. Людмила Гурченко".

Как писал OBOZREVATEL, не так давно Кравец удивила подписчиков изменением образа. Артистка коротко подстриглась, после чего ее сравнили с российской эстрадной певицей Анжеликой Варум.

Ранее дочь Елены Мария также кардинально изменила образ – набила первую татуировку к 18-летию. Девочке нанесли надпись на руку.