Фронтмен Kalush Orchestra поделился планами группы после конкурса Евровидение

Фронтмен группы Kalush Orchestra Олег Псюк поделился планами коллектива после выступления на конкурсе "Евровидение". По его словам, все участники вернутся в Украину, потому что у них лишь временное разрешение на пребывание за границей.

"Один из участников нашей группы сейчас остался на войне, и он обороняет Киев. А мы здесь представляем интересы каждого украинца. Конечно, после окончания "Евровидения" мы возвращаемся в Украину. У нас спецразрешение на выезд до конца конкурса. Мы сразу возвращаемся и будем заниматься каждый своими делами", – рассказал Псюк во время одной из пресс-конференций в Турине.

Лидер группы добавил, что он занимается волонтерской деятельностью: помогает украинцам с жильем, лекарствами и транспортом.

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"У меня, например, есть волонтерская организация. Нас 35 человек. Мы помогаем людям с жильем, транспортом, лекарствами. Таким образом, мы каждый день помогаем очень многим людям Украины, волонтерим", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне состоялась вторая репетиция участников из Украины, после которой ставки букмекеров на их победу резко выросли. О том, каким будет выступление коллектива и какой процент того, что они победят, – читайте в материале.