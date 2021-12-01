В сети показали фото со съемок нового клипа Евгения Кемеровского на песню 'Первая любовь', где снялась Инна Костыря

На официальной странице Евгения Кемеровского появились кадры со съемок его нового клипа, в котором он снялся вместе с эффектной главной героиней.

Как сообщила нам проректор Киевского национального университета культуры и искусства Инна Костыря, которая и стала той самой главной героиней нового клипа, она решилась на этот довольно смелый шаг впервые – сняться в главной роли в клипе, и рассматривает свое участие в нем в качестве творческого эксперимента.

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Над клипом Евгения Кемеровского работала талантливая режиссер Елена Винярская и команда профессиональных хореографов и стилистов: Анжела Посохова и Арсений Костин.

Новый клип - это взрывной эксперимент с современной аранжировкой, снятый с использованием современных мировых технологий LED cube, VR, Unreal Engine 4, tracking systems и 3D-графики. Буквально в ближайшие недели клип на песню "Первая любовь" будет презентован для общественности.

Следует отметить, что совсем недавно Евгений Кемеровский представил сборник своих произведений – "Бесконечность", куда вошли стихотворения, как "Прожить вторую жизнь нам не дано", "Осень" и другие. Евгений Кемеровский также является автором песен для таких исполнителей как Лайма Вайкуле, Любовь Успенская и многих других.

К слову, Евгений Кемеровский имеет украинские корни - его бабушка и дедушка родом из Украины, из Киева, а дед погиб, защищая Киев. Наверное, поэтому, две последние песни, которые он написал в последнее время – "Украина" и "Вечерний Киев".