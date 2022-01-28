В сеть выложили анонс 'Холостяка-12' с Алексом Топольским

В сети опубликовали новый анонс романтического реалити-шоу "Холостяк", главным героем которого стал 32-летний бизнесмен Алекс Топольский. Премьера проекта запланирована на март 2022 года на телеканале СТБ.

Соответствующее видео появилось на официальной странице шоу в Instagram. "Этой весной в мире, где царят ложные чувства, он услышит свое сердце и будет стремиться навстречу любви", – говорится в описании (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

На опубликованных кадрах показано, как Алекс Топольский стоит в окружении людей и держит в руках красную розу, после чего начинает быстро бежать "на встречу к любви".

Пользователи сети написали восторженные комментарии и то, что они в ожидании выхода романтического шоу.

"Вау", "Ого, вот это уровень", "Мурашки по телу пробежались", "Неплохо, ждем", "Ну все! Понеслась", "Круто снято", "Мне очень нравится сьемка, очень по голливудски", "Красавчик", "В ожидании чуда", "Да, Украина снимает красивый "Холостяк", – пишут люди.

Коротко о "Холостяке":

Алекс Топольский – 32-летний бизнесмен родом из Львова. Уже много лет проживает в Америке и строит там свой бизнес. Свою вторую половинку заграницей украинец найти не смог, поэтому решил поучаствовать в шоу "Холостяк-12".

Коротко о шоу:

"Холостяк" – реалити-шоу свиданий, которое стартовало в марте 2011 года на телеканале "СТБ". Является украинской адаптацией американского проекта The Bachelor, который кроме Украины также адаптирован во многих других странах мира.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что съемки реалити-шоу "Холостяк-12" закончились, о чем сообщил главный герой