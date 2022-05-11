Кроме Kalush Orchestra. Стало известно, кто еще из участников Евровидения-2022 понравился украинцам

В итальянском Турине прошел первый полуфинал Евровидения-2022. Больше всего украинцев поразили выступления участников из Молдовы – Zdob şi Zdub & Frații Advahov с с песней Trenulețul и Украины – Kalush Orchestra с хитом Stefania. При этом лидерами по количеству просмотров выступлений на YouTube-канале шоу стали представители нашей страны и Албании.

На странице Суспільне Евровидение в Instagram украинцы отметили, что им также пришолся по душе номер участницы Нидерландов – певицы S10 с композицией De Diepte. Некоторые в восторге от представителей Латвии – группыCiti Zēni и ее песни Eat Your Salad и Литвы – Monika Liu с композицией Sentimentai. На выступления участников этих стран украинцы отреагировали эмодзи с сердечками и огоньками.

Видео дня

Кроме этого, в сети назвали необычным выступление Португалии – MARO с песней Saudade Saudade, зажигательными номера Австрии – коллектива LUM!X feat. Pia Maria с номером Нalo и самого загадочного дуэта шоу Subwoolfer из Норвегии, который исполнил песню Give That Wolf A Banana. А участница из Армении Rosa Linn, по мнению зрителей, удивила неожиданным перевоплощением, трогательно исполнив композицию Snap.

"Просто огонь", "Зал даже оживился и невероятно поддержал", "Лучшие", "Порвали Европу", "Мурашки по коже", "Невероятно крутые! Спели лучше, чем это можно было представить! Очень круто! Так чистенько спел верхушки" , "Очень волновалась, но они прям раскачали!", "Победа наша!", "Такая была поддержка зала, просто огонь! Ребята молодцы!" – отреагировали украинцы на выступление Kalush Orchestra.

Все подробности, фото и видео с первого полуфинала Евровидения-2022 – смотрите в нашей хронике.

Где и когда смотреть полуфиналы и финал Евровидения-2022 – читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, представители Украины на Евровидении-2022, группа Kalush Orchestra выступили на первом полуфинале в Турине, Италия, с песней Stefania под номером 6 и сорвали бурные овации публики. Украинский коллектив зажег на сцене и изрядно зарядил зрителей позитивной энергетикой.

Также OBOZREVATEL рассказывал, как выступила представительница Албании Ронела Хаяти. Певица вышла на сцену в компании полуголых мужчин.