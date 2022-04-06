'Убей, укради, сдохни за кумира': в сети набирают популярность заповеди россиян

Украинские звезды публикуют в сети сообщения, получившие название "Заповеди россиян". В них раскрывается сущность каждого российского изверга, который пришел на нашу землю, уничтожал дома и убивал украинцев.

Такие заповеди уже распространили телеведущие Юрий Горбунов и Леся Никитюк в Instagram. В тексте указывается, что хоть написанное является правдой, но такие слова, как "заповеди" и "русские" не должны быть в одном предложении (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В заповедях описываются зверства оккупантов в Украине. В частности, речь идет об убийствах, мародерстве и совершении преступлений ради кумира.

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В комментариях к сообщениям украинцы предлагают дополнить этот перечень следующими заповедями: "Насилуй", "Издевайся".

Как писал OBOZREVATEL, в сети появилось еще одно подтверждение зверств российских оккупантов в Буче. Житель города рассказал, как россияне пытали и убивали бучанцев и как страшны были последние часы жизни украинцев, попавших в лапы карательных отрядов кадыровцев.