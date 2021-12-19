"У нас с Тигром много общего": Сергей Бабкин поделился подробностями участия в шоу "Маска". Эксклюзив

Анна Яковлева
Шоу
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'У нас с Тигром много общего': Сергей Бабкин поделился подробностями участия в шоу 'Маска'. Эксклюзив

Популярный украинский музыкант и певец Сергей Бабкин принял участие в гипершоу "Маска" на телеканале "Украина". Знаменитость выступал в маске Тигра.

За кулисами шоу Сергей Бабкин рассказал OBOZREVATEL, что показалось ему самым сложным в шоу. А также какие мечты не успел реализовать за 6 эфиров в "Маске" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Костюм Тигра очень интересен не только тем, что это главный символ 2022 года. У маски много ярких атрибутов. Вам самому по душе этот образ?

Это удача и счастье, а, не совпадение! Я очень рад, что образ достался именно мне. У нас с ним много общего. Я просто обожаю тигров, моя дочь родилась в год Тигра… Так что у меня особое отношение к этим животным. А то, что он галактический странник, капитан космического корабля – очень схоже со мной. Я интересуюсь этими темами, смотрю много фильмов и очень часто задумываюсь над тем, есть ли подобные нашей планеты. Вот, у Тигра было 3 атрибута: подзорная труба, компас и песочные часы – я, кстати, поклоняюсь времени.

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Персонаж Тигр.

Вы были самым активным участником, неужели эта маска настолько удобная?

Да, несмотря на то, что собой представляет это произведение искусства! Но костюм действительно очень удобный – в нем можно двигаться, жить, играть, танцевать – всяческий выражать то состояние, которое чувствуешь внутри. Я очень благодарен любимой Лесе Патоке за такую работу! Маски просто восхитительные!

Сергей Бабкин в костюме Тигра.

Многие артисты говорят, что благодаря проекту и костюмам стремительно худеют, можете ли вы похвастаться подобным? Скинули ли пару кило за время участия в шоу?

Наверное, да, немножко есть. В зеркале вижу это. А все потому что там очень жарко, как и в любом подобном костюме. В юности я работал в таких нарядах и хорошо знаю, как это. Но скажу вам так – долго находиться в нем тяжело, а так – спел, отыграл и в гримерку – нормально. Все замечательно! Сначала было непривычно, а уже позже разошелся, раздвигался – понял, что могу все! Вот только сальто не делал – не умею, а так бы хотелось! И в шпагат не сел, хотя и умею.

Какая песня или номер показались вам самыми сложными?

Песня, наверное, "Журавлі" группы "THE HARDKISS", ведь мы долго над ней работали – искали нужную тональность. Полностью меняли стилистику – шли максимально вниз. Непростой была и композиция "Believer" группы "Imagine Dragons", потому что петь нужно было на английском еще и с бешенным речитативом. Я долго тренировался, чтобы все правильно исполнить. Но мы справились. Интересно то, что песни, которые мне достались, я по-настоящему люблю!

Сергей Бабкин в костюме Тигра.

Не жалеете, что покинули шоу в шаге от финала?

Нет, я ни о чем не жалею! Если это происходит – значит так нужно! Мне грех жаловаться. Я дошел до полуфинала, исполнил 6 разнообразных песен – это потрясающе! А какие номера режиссеры создавали для Тигра! Я рад, что оказался здесь и прошел этот путь.

Певец Сергей Бабкин.

Коротко о знаменитости:

  • Сергей Бабкин – 43-летний украинский музыкант, актёр, автор и исполнитель собственных песен. Участник группы "5’nizza". Родом из Харькова. Был тренером шоу "Голос страны". Участник 5-го сезона шоу "Танцы со звёздами". Женат на Снежане Бабкиной вместе с которой воспитывают троих детей.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в субботу, 18 декабря, состоялся полуфинал гипершоу "Маска". В результате выпуска в финал прошли три участника – Мухомор, Жирафа и Скандал.

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