Остапчук в образе Фредди Меркьюри: как проходит полуфинал шоу 'Маска'. Фото

В субботу, 18 декабря, на телеканале "Украина" стартовал полуфинал второго сезона гипершоу "Маска". Детективы Оля Полякова, Олег Винник, Настя Каменских, Андрей Данилко и DZIDZIO собрались, чтобы выяснить, кто поет для них под масками.

Чтобы запутать звездных детективов и зрителей, Жирафа, Робот, Мухомор, Тигр, Котик и Скандал по традиции выступают в своих уникальных костюмах. OBOZREVATEL внимательно следит за событиями на сцене (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Ведущий программы Владимир Остапчук появился в ярком образе легендарного исполнителя Фредди Меркьюри.

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Отметим, что за место в суперфинале будут сражаться 6 персонажей – меланхоличная красавица Жирафа, высокотехнологичный Робот, романтичный одиночка Мухомор, зажигательный белый Тигр, яркий рокер Котик и эпатажный Скандал. Однако в финал попадут только трое из них.

На сцене неожиданно появился таинственный гость – Ниндзя.

Как только Ниндзя вышел на сцену, Настя Каменских предположила, что под маской скрывается музыкант Артем Пивоваров. А Оля Полякова посчитала, что в большой костюм могли спрятаться Юрий Ткач, Василий Вирастюк, Юрий Горбунов или даже Дмитрий Гордон.

Он исполнил "Чао Бамбино" группы Кар-мэн.

В свою очередь, Ниндзя не стал молчать и предложил Поляковой заключить пари: если она не разгадает его личность, то должна будет сделать одно из упражнений Ниндзя – разбить деревянную доску пополам.

Однако, звездным сыщикам не удалось правильно рассекретить участника. И вскоре под громкие аплодисменты и крики: "Маску, маску!" Ниндзя раскрыл свою личность. Им оказался популярный актер Егор Крутоголов.

Певице Оли Поляковой все-таки пришлось выполнять правила пари и она вышла на сцену для этого. Одним ударом правой ноги артистка разбила деревянную доску пополам.

После Ниндзя на сцене появились Робот и Мухомор, которые будут соревноваться между друг другом.

Первым выступил Робот. Он своим выступлением устроил настоящий карнавал и собрал на сцене всех детективов, которые станцевали ламбаду.

Далее появился романтичный Мухомор, который исполнил хит Виктора Павлика "Ти подобаєшся мені".

После выступлений Робота и Мухомора, пришло время голосовать, кто пройдет в финал. В результате далее прошел Мухомор, а Робот покидает проект. Под громкие крики он снял маску и показал себя. Под завораживающим костюмом пряталась актриса Дарья Трегубова.

В следующей дуэле сразятся Тигр и Жирафа. Первым выступить вышел Тигр. Он исполнил хит TDME – "АнтитілА".

Далее на сцену вышла Жирафа, которая исполнила песню "Позови меня с собой" известной певицы Аллы Пугачевой.

Вскоре Владимир Остапчук вызвал на сцену к Жирафе Тигра и началось голосование, кто пройдет в финал.

Как прошел восьмой выпуск:

В прошлый раз на сцене появился новый персонаж – Чайный цветок. Звездные детективы долго гадали, кто спрятался там, но так и не назвали правильный вариант ответа. Ведущий шоу Владимир Остапчук в прошлом выпуске появился ярком образе Безумного Шляпника. Отметим, что проект в прошлый раз покинула Горилла. Подробнее о том, как прошел выпуск, читайте по ссылке тут.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что певица TAYANNA, которая принимала участие в шоу "Маска" рассказала о своем костюме, и знал ли кто-то об ее участии в "Маске".