Тина Кароль неожиданно вернулась на "Голос країни" и пожелала победы одному из тренеров

Анна Кравчук
Шоу
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Тина Кароль неожиданно вернулась на 'Голос країни' и пожелала победы одному из тренеров
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Популярная украинская певица Тина Кароль, которая была тренером шоу "Голос країни" на протяжении восьми сезонов, неожиданно для зрителей и своих коллег вернулась на вокальный проект. Артистка пришла, чтобы поддержать на слепых прослушиваниях участницу Екатерину Офлиян. Девушка написала для звезды один из ее хитов, а теперь решилась и сама исполнить авторскую песню.

Судьи тепло встретили Кароль, а Потап даже признался, что очень скучает за экс-тренером и любит ее. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время просмотра эфира на телеканале 1+1.

К 32-летней конкурсанте никто из членов жюри, к сожалению, не повернулся. Тогда к огорченной вокалистке вышла на сцену народная артистка Украины. Вместе они исполнили популярную композицию, которую Офлиян написала для Кароль – "Найти своих".

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Екатерина Офлиян и Тина Кароль

Тина призналась, что ранее никогда не встречалась с автором композиции и поблагодарила Екатерину за ее талант. Та в свою очередь отметила, что "Найти своих" – ее любимая работа.

"Катя необычная девушка, это она автор слов и музыки этой песни. Мы никогда не виделись… Вся страна видит тебя сейчас, вся страна слышит твой голос и чувствует талант. Не всегда композиторы должны побеждать в конкурсе. Главное, чтобы музыка выигрывала в сердцах каждого украинца", – обратилась знаменитость к публике и участнице.

Екатерина Офлиян написала для Тины Кароль трек "Найти своих"

Кроме Кароль, Офлиян также писала треки для именитых вокалистов украинского и российского шоу-бизнеса: группы KAZKA, "НеАнгелов", Елены Темниковой, Елки, Ольги Бузовой и многих других. Несмотря на свой большой успех как автора, Екатерина всегда мечтала выступать на сцене.

Такую возможность ей подарили народные тренеры – певица Александра Зарицкая и бизнесмен Андрей Мацола. Они дали участнице второй шанс, пригласив в свою команду.

В это время Алексей Потапенко предложил коллеге по сцене еще раз посидеть в кресле тренера, на что Тина с радостью согласилась. Тогда у певицы поинтересовались, за кого она болеет в 12-м сезоне.

Тина Кароль вернулась в тренерское кресло

"Всегда везет новичкам. В этом сезоне это, Оля, ты. Надя была в прошлом году. Слава уже побеждал, но все равно вернулся за победой. Но есть тот, который реально бился со мной все эти годы. Это парень а розовом костюме. Потап, ну рви уже этот сезон. Я ушла с "Голоса", чтобы ты это сделал", – обратилась вокалистка к Алексею Потапенко.

Тина Кароль пожелала победы Потапу

Рэпер и продюсер признался, что он любит и обожает Кароль, пообещав оправдать ее надежды.

Коротко о знаменитости:

  • Тина Кароль (Татьяна Либерман) – 37-летняя певица, актриса, народная артистка Украины, ведущая, общественный деятель. Родилась в 1985 году в Магаданской области (РФ). С песней "Show me your love" представляла Украину на Евровидении-2006, где заняла седьмое место в финале.

Ранее OBOZREVATEL писал, как прошел пятый выпуск шоу "Голос країни-12". Жюри покорил хирург из Армении, 17-летняя финалистка детского "Голоса", а также на сцене появился рэп-коллектив KALUSH.

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