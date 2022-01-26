Российская оппозиционная актриса Лазарева стала судьей "Лиги смеха": моя любовь к Украине не подвергалась сомнениям

Российская оппозиционная актриса, телеведущая Татьяна Лазарева стала новым тренером девятого сезона украинского юмористического шоу "Лига Смеха" (1+1). Первые два эфира проекта "Студии Квартал 95" с участием звезды уже сняты.

Точная дата премьеры пока что неизвестна. Судейские кресла рядом с Лазаревой заняли актер Станислав Боклан, телеведущая Маша Ефросинина, певец Владимир Дантес, комики Александр Пикалов и Игорь Ласточкин, передает detector.media. Ведущим нового сезона будет актер "Квартала" Евгений Кошевой, а также победитель шоу, участник команды "Загорецкая Людмила Степановна" Виктор Розовый.

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В Instagram-аккаунте "Лиги смеха" подтвердили, что на сцене девятого сезона будет двое ведущих. Там также обещали и другие сюрпризы для зрителей, но не уточняли, какие именно.

На своей странице в Instagram Лазарева делилась фотографиями, сделанными в Киеве. Она заинтриговала подписчиков, признавшись, что будет участвовать в одном украинском телепроекте.

Столицу Украины знаменитость назвала любимым городом. Она призналась, что безумно счастлива, что ее "старинные друзья" пригласили ее на работу в Киев.

"В то время как кризис отношений в верхах между Россией и Украиной все больше обостряется и из каждого утюга нам говорят, что чуть ли не война скоро начнется, я хочу сказать, что так часто бывает – верхи не могут, а мы можем! И что моя любовь к Украине не подвергалась никогда никаким сомнениям", – заявила ведущая.

Интересно, что 25 января, в Татьянин день, звезда поделилась в сторис поздравлениями от команды "Лиги смеха" "Минипанки" – тем самым заспойлерив одного из участников нового сезона шоу. А зрители первых эфиров публиковали кадры со съемок, где видно Лазареву в судейском кресле.

Телеведущая в комментарии "КП в Украине" призналась, что не сразу согласилась на новую работу. "Была какая-то робость быть тренером "Лиги Смеха". Но потом подумала, что это вздор, и согласилась. Я смотрела проект, мне нравится этот формат", – отметила она.

Актрисе, телеведущей, юмористке и общественному деятелю Татьяне Лазаревой 55 лет. В 90-х играла в Высшей лиге КВН, была в команде Новосибирского государственного университета (НГУ).

До 2011 года была лицом телеканала СТС, где вела программы "Хорошие шутки", "Песня дня", "Спой!". После увольнения работала на радио, играла в мюзиклах.

Сейчас Лазарева живет в Испании и на российском телевидении практически не появляется. Она известна своими оппозиционными взглядами, направленными против политики Кремля. Выступала против войны в Украине, требовала освободить осужденного политика Алексея Навального, критиковала российский закон, запрещающий пропаганду однополых связей и т.д.

Коротко из биографии:

Татьяна Лазарева родилась 21 июля 1966 года в Новосибирске (РФ) в семье учителей. Обучение в Новосибирском педагогическом институте на факультете иностранных языков так и не окончила, начав выступать на сцене КВН.

Лауреат телевизионной премии "ТЭФИ" в номинации "Лучший ведущий развлекательной программы".

С 1998 по 2021 год была замужем за российским юмористом Михаилом Шацем. У пары две дочери: Софья и Антонина.

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