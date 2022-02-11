"Я обнулилась": Татьяна Денисова прокомментировала свое появление на СТБ после работы в России

Украинская хореограф Татьяна Денисова, которая работала в РФ над несколькими сезонами телевизионного проекта, вернется в Украину в качестве судьи шоу "Танці. World Of Dance" (СТБ). 41-летняя звезда заявила, что после творческого перерыва в год "обнулилась" и набралась новых сил и энергии.

Отметим, что знаменитость раньше активно снималась на украинском телевидении, но с 2017 года начала сотрудничать с компаниями из России и "жила на три страны", как высказалась сама. В личном Instagram-аккаунте Денисова рассказала, что год назад взяла паузу в работе, "поскольку больше не могла и не хотела".

Хореограф пояснила, что на тот момент тратила больше сил, чем получала. Свое участие в шоу на российских телеканалах она никак не прокомментировала.

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"Мой нежный женский организм едва готов был "восставать из пепла" после очередного проекта и передвижений по миру, а вы знаете, что жизнь моя раздроблена на три страны", – пожаловалась Денисова.

Год без работы она назвала самым счастливым периодом ее жизни. "Обнулилась. Люблю свое дело", – написала звезда.

OBOZREVATEL обратился к пресс-службе телеканала СТБ с просьбой прокомментировать возвращение Денисовой на украинское телевидение, но ответа пока что не получил.

Напомним: с 2009 по 2016-й Денисова была судьей в украинском проекте "Танцуют все" на СТБ. Уже в следующем году она судила российские "Танцы" на ТНТ, однако летом 2021-го шоу закрыли.

Судьями нового украинского проекта "Танцы. World of Dance" и коллегами Денисовой будут экс-"холостяк", хореограф Макс Чмерковский, а также танцовщик Евгений Кот.

Ведущей шоу заявлена Наталья Татаринцева – семикратная чемпионка Украины, Европы и мира по гимнастике, четырехкратная чемпионка мира по пол-денсу и тренер. Согласно пресс-релизу СТБ, телеканал планирует выпустить программу весной 2022 года.

Коротко о звезде:

Татьяна Денисова – украинский хореограф, телевизионная ведущая. Основатель и руководитель танцевального коллектива JB ballet в Германии, в котором заняты только участники из Украины. Родилась 11 февраля 1980 года в Калининградской области (РФ), но построила карьеру в Украине.

Как писал OBOZREVATEL, ранее новым тренером девятого сезона юмористического шоу "Лига Смеха" (1+1) стала российская оппозиционная актриса, телеведущая Татьяна Лазарева. В январе она посетила Киев для съемок программы и призналась в любви к Украине.