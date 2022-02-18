"Суспільне" вместо анонса Kalush Orchestra показало сцену Евровидения в Турине: фанаты не оценили

Организаторы представили сцену Евровидения-2022, проект которой назван The Sun Within ("Солнце внутри"): в центре зрительского зала в Турине (Италия) хотят возвести масштабную шарообразную конструкцию, которая будет символизировать небесное светило. Организаторы украинского нацотбора на музыкальный конкурс поделились соответствующими фотографиями, однако пользователи сети засыпали "Суспільне" вопросами о том, будет ли на этой сцене представитель Украины.

Как сказано на официальном сайте Евровидения, амбициозная концепция The Sun Within основана на движениях и свете кинетического солнца. Автором задумки является мультимедийный художник и сценограф Франческа Монтинаро.

Последняя отметила: она надеется, что с помощью ее дизайна каждый участник состязания сможет представить свои номера наилучшим образом.

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Сцена будет обрамлена водой, а перед ней будет "итальянский сад", поглощающий лучи. "Кинетическое солнце, источник поразительных движений и трюков света, управляет сценой и представляет наш итальянский характер: бунтарский, креативный, гостеприимный, страстный, интуитивный. Мы те, у кого солнце внутри, и это наш способ быть в этом мире", – рассказала Монтинаро.

Она пояснила, что вода вокруг сцены символизирует "море культуры", в центре которого – итальянский полуостров. "Страна, где встречают каждого участника, независимо от того, откуда он приезжает", – сказала художница.

На своей странице в Instagram "Суспільне" вместо ожидаемого решения о том, будут ли Kalush Orchestra представлять страну на Евровидении-2022, поделилось снимками сцены. В комментариях многие пользователи попросили "не морочить им головы" и объявить окончательное решение касательно участия Украины в музыкальных состязаниях.

Напомним, что 17 февраля общественный вещатель предложил группе Kalush Orchestra, занявшей второе место на нацотборе, представить страну в Турине. Музыканты призвали своих поклонников решать, ехать им или нет. Окончательного ответа за сутки они не дали.

Коротко о знаменитостях:

Kalush – украинская рэп-группа, основанная в 2019 году. В группу входят Олег Псюк – основатель и солист, Игорь Диденчук – мультиинструменталист и ТС Килиммен. Она была названа в честь Калуша, родного города Олега Псюка.

В 2021-м артисты запустили еще один проект – Kalush Orchestra, который занял на нацотборе на Евровидение второе место.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Евровидение-2022 состоится в Турине (Италия). Первый полуфинал международного этапа конкурса назначен на 10 мая, второй – на 12 мая. Финал 66-х песенных соревнований должен состояться 14 мая 2022 года.

В конкурсе Евровидение в этом году примет участие 41 страна мира. С полным списком можно ознакомиться здесь. О том, кто будет ведущими конкурса, читайте по ссылке.