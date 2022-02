Стали известны ведущие Евровидения-2022 в Италии

Стали известны имена ведущих международного музыкального конкурса Евровидение-2022, который пройдет в этом году в Турине (Италия). Полуфинал песенной битвы запланирован на 10 мая, а финал состоится 14-го.

Об этом стало известно в эфире телеканала Rai, передает Deadline. Представлять участников на сцене и общаться с ними за кулисами выпала честь трем звездам итальянского и мирового шоу-бизнеса.

Ведущими Евровидения-2022 стали:

певица Лаура Паузини

музыкант Мика

телеведущий Алессандро Каттелан

Лаура Паузини – одна из самых популярных певиц родом из Италии. 47-летняя звезда является неоднократной победительницей международного конкурса Грэмми. Среди ее известных композиций: Strani amori, Non c`e, It's Not A Goodbye и многие другие.

Британский музыкант ливанского происхождения Мика в 2007 году стал главной поп-сенсацией в мире благодаря треку Grace Kelly. На 2022 год у 38-летнего артиста, помимо Евровидения, запланировано турне по Северной Америке.

Алессандро Каттелан – итальянский ведущий. Знаменит на родине благодаря телешоу The X Factor, которое он вел с 2011 по 2020 год. Кроме того, Алессандро является звездой MTV Italia.

Напомним, финал национального отбора Евровидение-2022 в Украине проведут Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко. В этом году, на удивление поклонников шоу, Сергея Притулы на сцене конкурса не будет. Узнать о претендентах на победу и возможном представителе нашей страны на международной сцене – можно в нашем материале.

Как писал OBOZREVATEL ранее, финалистка нацотбора на Евровидение-2022 Алина Паш обвинила группу Kalush в плагиате. По словам певицы, коллектив скопировал ее музыку их хита Bosorkanya.