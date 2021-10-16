Страсти накаляются: как проходит финал "Співають всі". Фото

Катерина Малай
Катерина Малай
Шоу
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Страсти накаляются: как проходит финал 'Співають всі'. Фото

В субботу, 16 октября, на телеканале Украина начался финал талант-шоу "Співають всі", где 10 талантливых конкурсантов будут бороться за 500 000 гривен. В конце концов останется только тот участник, который заставит подняться с кресел больше всего судей.

После 7 напряженных выпусков "сотни" жюри удалось отобрать достойных вокалистов, которые завоевали шанс петь в финале. OBOZREVATEL внимательно следит за главными событиями (посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

Судить артистов будут 100 экспертов, чье слово в шоу-бузнесе уже давно имеет вес. Капитаном звездного жюри остается известная украинская певица Наталья Могилевская. Звездным гостем стал шоумен Олег Винник, который исполнил хит "Нино".

Видео дня
Наталья Могилевская на шоу "Співають всі"
Подробности финала

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