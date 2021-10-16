Страсти накаляются: как проходит финал 'Співають всі'. Фото

В субботу, 16 октября, на телеканале Украина начался финал талант-шоу "Співають всі", где 10 талантливых конкурсантов будут бороться за 500 000 гривен. В конце концов останется только тот участник, который заставит подняться с кресел больше всего судей.

После 7 напряженных выпусков "сотни" жюри удалось отобрать достойных вокалистов, которые завоевали шанс петь в финале. OBOZREVATEL внимательно следит за главными событиями (посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

Судить артистов будут 100 экспертов, чье слово в шоу-бузнесе уже давно имеет вес. Капитаном звездного жюри остается известная украинская певица Наталья Могилевская. Звездным гостем стал шоумен Олег Винник, который исполнил хит "Нино".

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