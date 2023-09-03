Стартовал 'Голос країни-13': как проходит первый выпуск европейского сезона, снимавшегося в Польше. Онлайн-трансляция

В воскресенье, 3 сентября, на 1+1 стартовал 13-й сезон вокального шоу "Голос країни". Его съемки впервые в истории проекта проходили за пределами Украины, а именно в Польше при поддержке польского вещателя TVP. Тренерские кресла в новом сезоне заняли фронтвумен рок-группы The Hardkiss Юлия Санина, певец Артем Пивоваров, продюсер и сооснователь лейбла ENKO Иван Клименко, а также певица Надя Дорофеева.

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Ведущими уже традиционно стали Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая, что, к слову, вызвало возмущение у многих украинских фанатов, которые подчеркнули на уместности смены этих лиц. OBOZREVATEL следит за эфиром и ведет текстовую онлайн-трансляцию с ключевыми моментами выпуска.

Продюсеры сообщают, что в этом сезоне на сцену музыкального проекта выйдут 60 разножанровых вокалистов, которые поразят телезрителей и тренеров своим пением и выбором репертуара.

"На сцену выйдут украинцы, которые много лет живут за границей и все это время демонстрируют нашу культуру всему миру, а также вокалисты, которые не выезжали за границу во время полномасштабного вторжения", – сообщается на странице шоу в Instagram.

Начался выпуск с исполнения тренерами саундтрека к 13 сезону с текстом: "Голос надій, сміливих мрій – вічно живий". После этого ведущие объявили минуту молчания.

Первой на сцену вышла 33-летняя харьковчанка Галина Печенежская, которая в начале полномасштабного вторжения переехала в Германию. Там женщина организовала украинский хор при немецкой церкви, в котором поют как украинские народные песни, так и песни в стиле госпел. Вокалистка сумела покорить всех четырех тренеров мощным исполнением хита KUPALA от Jerry Heil, alyona alyona и Ela. Судьи буквально сразу нажали на заветные кнопки. Галина выбрала как наставницу Юлию Санину.

Следующим удивить судей попытался исполнитель из Баку, который всю жизнь прожил в Харькове, Гидаят Сиедов. Он исполнил композицию всемирно известной британской певицы Адель Love In The Dark и также сумел развернуть к себе все четыре кресла. Конкурсант пошел в команду Артема Пивоварова. После этого он уже со своим наставником драйвово исполнил его хит "Дежавю".

Далее для зрителей и тренеров спел гимн столицы Украины "Києве мій" 25-летний командир комендантского взвода тылового обеспечения ВСУ Юрий Городецкий из Одессы. В 18 лет он вступил в ряды ВСУ, ведь у него родился первый сын. Вокалист говорит, что для него важно, чтобы дети росли и жили в свободной европейской стране, ведь теперь каждый уголок родной земли дороже отдыха за границей. Каждый раз идя на передовую, Юрий не забывает о гитаре и каждая такая командировка не проходит без его концерта. На слепых прослушиваниях к нему повернулись Иван Клименко и Надежда Дорофеева. Участник пошел ко второй.

Владимир Сватьев и из Запорожья и Зофия Паздан из Кракова в дуэте спели польскую песню. К сожалению, в дуэту никто из тренеров не повернулся.

Артем Крикин – уличный музыкант из Одессы, который подымает дух горожан своими песнями. Парень спел на сцене с хитом группы Kalush Orchestra "Стефания". И хотя среди тренеров есть продюсер коллектива, он не нажал кнопку, как и другие судьи.

Далее на сцене "Голосу країни" прозвучал хит Майли Майрус I Can Buy Myself в исполнении Дарьи Минеевой. Она сумела развернуть все четыре тренерских кресла, но пошла в команду к Юлии Саниной.

До слез зрителей и судей довела следующая участница – Александра Лищук из Мариуполя. Она спела авторскую песню о своей малой родине "Місто Марії". "Для меня было важно поделиться этим. Чтобы люди почувствовали мою песню", – призналась участница. К девушке повернулась Надежда Дорофеева, забрав к себе в команду.

Новость дополняется...

Как писал OBOZREVATEL ранее, продюсер "Голосу країни" Владимир Завадюк ответил, за какие деньги снимали 13 сезон шоу. Он заверил, что финансирования из государственного бюджета не было.

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