Стало известно, смогут ли россияне проголосовать за участников Евровидения-2022 в Турине

Россияне не смогут голосовать за участников международного песенного конкурса Евровидение-2022, который стартует в итальянском Турине 10 мая. Организаторы отобрали у них это право.

Как пишет росСМИ РИА Новости со ссылкой на заявление исполнительного продюсера Клаудио Фазуло, решение принято из-за того, что Россия не участвует в мероприятии. А поддержать участников своим голосом могут только жители тех, стран, которые присоединились к шоу.

"Голосование во время соревнования возможно только из стран, которые в нем участвуют. Россия, не участвуя в мероприятии, не может голосовать со своей территории", – заявил Фазуло.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 февраля текущего года – после полномасштабного российского вторжения в Украину Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что РФ не сможет участвовать в Евровидении-2022. Организаторы конкурса объяснили, что решение принято на основе правил мероприятия и ценностей EBU.

