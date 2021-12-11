Стало известно, кто скрывался в костюме Гориллы в шоу 'Маска': Фото звезды

В конце 8 выпуска шоу "Маска" на телеканале "Украина" зрители рассекретили знаменитость в костюме романтичной Гориллы. Под маской таилась популярная певица TAYANNA (Татьяна Решетняк).

Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира. Персонаж каждый выпуск удивляла зрителей и звездных детективов своими невероятными вокальными способностями (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В восьмом выпуске TAYANNA исполнила суперхит "Firework" певицы Кэти Перри. В своем номере она немного поиздевалась над певцом Олегом Винником, привязав его стулу с "взрывчаткой". Но, все равно спасла артиста и номер закончился их горячим поцелуем.

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Тогда другие звездные детективы Оля Полякова и Настя Каменских пошутили, что на проекте появятся прекрасные милые горилки с голубыми глазками.

Отметим, что Олег Винник уже догадывался, кто находится под маской, однако озвучивать имя звезды не стал. Его любимица попала в номинацию с Котом и зрители проголосовали снять маску с Гориллы.

В результате выяснилось, что в образе была певица TAYANNA.

"Угадал! Слава Богу, что я с тобой целовался, Таня. Класс!" – воскликнул Винник.

Добавим, что версию того, что под маской Гориллы TAYANNA уже называли, однако певице удалось запутать звездных детективов.

"Думала, что меня первой угадает Оля Полякова, потому что мы с ней работаем вместе. Вообще мне тяжело петь иначе и как-то завуалировать свой тембр, потому что он очень узнаваем. Я нашла только одну манеру, которой могла петь и действительно запутала детективов на первых двух выступлениях", – сказала певица.

Она подчеркнула, что ей понравился костюм, однако в нем было довольно жарко и тяжело, – сказала Решетняк.

Коротко о знаменитости:

TAYANNA – 37-летняя певица, экс-солистка группы "Горячий Шоколад". Родом из Черновцов. Принимала участие в конкурсе "Голос Страны" и национальном отборе Украины на "Евровидение 2017—2018". Артистка была замужем. Воспитывает сына Даниэля.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в субботу, 11 декабря, прошел 8 выпуск шоу "Маска", в котором появилась новая героиня – Чайный цветок. Также во время эфира Олег Винник страстно поцеловал Гориллу, Настя Каменских призналась, что ей нравится Тигр, а Жирафа не ответила взаимностью DZIDZIO.