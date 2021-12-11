Стало известно, кто скрывался в костюме Гориллы в шоу "Маска": Фото звезды

Анна Яковлева
Шоу
2 минуты
842
Стало известно, кто скрывался в костюме Гориллы в шоу 'Маска': Фото звезды

В конце 8 выпуска шоу "Маска" на телеканале "Украина" зрители рассекретили знаменитость в костюме романтичной Гориллы. Под маской таилась популярная певица TAYANNA (Татьяна Решетняк).

Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира. Персонаж каждый выпуск удивляла зрителей и звездных детективов своими невероятными вокальными способностями (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В восьмом выпуске TAYANNA исполнила суперхит "Firework" певицы Кэти Перри. В своем номере она немного поиздевалась над певцом Олегом Винником, привязав его стулу с "взрывчаткой". Но, все равно спасла артиста и номер закончился их горячим поцелуем.

Видео дня
Певец вместе с Гориллой на сцене шоу "Маска".

Тогда другие звездные детективы Оля Полякова и Настя Каменских пошутили, что на проекте появятся прекрасные милые горилки с голубыми глазками.

Отметим, что Олег Винник уже догадывался, кто находится под маской, однако озвучивать имя звезды не стал. Его любимица попала в номинацию с Котом и зрители проголосовали снять маску с Гориллы.

В номинации оказались Горилла и Кот.

В результате выяснилось, что в образе была певица TAYANNA.

Под маской Гориллы была певица Татьяна Решетняк.

"Угадал! Слава Богу, что я с тобой целовался, Таня. Класс!" – воскликнул Винник.

Под маской Гориллы была певица Татьяна Решетняк.
Под маской Гориллы была певица Татьяна Решетняк.

Добавим, что версию того, что под маской Гориллы TAYANNA уже называли, однако певице удалось запутать звездных детективов.

"Думала, что меня первой угадает Оля Полякова, потому что мы с ней работаем вместе. Вообще мне тяжело петь иначе и как-то завуалировать свой тембр, потому что он очень узнаваем. Я нашла только одну манеру, которой могла петь и действительно запутала детективов на первых двух выступлениях", – сказала певица.

Певица TAYANNA.

Она подчеркнула, что ей понравился костюм, однако в нем было довольно жарко и тяжело, – сказала Решетняк.

Коротко о знаменитости:

  • TAYANNA – 37-летняя певица, экс-солистка группы "Горячий Шоколад". Родом из Черновцов. Принимала участие в конкурсе "Голос Страны" и национальном отборе Украины на "Евровидение 2017—2018". Артистка была замужем. Воспитывает сына Даниэля.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в субботу, 11 декабря, прошел 8 выпуск шоу "Маска", в котором появилась новая героиня – Чайный цветок. Также во время эфира Олег Винник страстно поцеловал Гориллу, Настя Каменских призналась, что ей нравится Тигр, а Жирафа не ответила взаимностью DZIDZIO.

шоу "Маска"шоушоу-бизнеслюдизвездыАндрей ДанилкоОлег Винникгруппа DZIDZIOНастя Каменских (NK)Оля Полякова