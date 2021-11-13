Стало известно, кто скрывался в костюме Совенка на шоу 'Маска': интервью с участником. Эксклюзив

В субботу, 13 ноября, на телеканале "Украина" рассекретили четверного участника шоу "Маска". На этот раз зрители попрощались с игривым Совенком, которым оказался фронтмен группы "Без обмежень" – Сергей Танчинец.

В течение двух эфиров певец пытался менять голос, чтобы не вызывать подозрений. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

После первого выступления Совенка детективы решили, что под маской скрывается певец Виктор Бронюк, однако уже после второго исполнения песни группы Вопли Видоплясова – "День рождения" звезды изменили мнение. Артисты убедились, что участник умеет умело имитировать голоса украинских знаменитостей.

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"Я старался как можно ловчее скрыть свой голос и запутать вас. Костюм интересен и чувствую я себя в нем, как в дупле. Слышал, что вы мечтали увидеть Совенка без дупла, однако это цельный образ и по замыслу я должен был находиться здесь до конца", – рассказал конкурсант за кулисами.

Отвечая на вопрос о воспоминаниях после первой примерки костюма, певец признался, что ему было тяжело выступать в маске.

"Вы знаете, мне всегда комфортнее находиться в мини-помещении и в обычном виде, чем в вычурном костюме играть изысканные па на сцене. А тут стал, пальцами работаешь, головой машешь и все прекрасно! В общем мне было комфортно, а вот одевать-снимать костюм – еще тот квест.

Также исполнитель прокомментировал тот факт, что члены жюри не угадали его имя самостоятельно.

"Я честно, очень старался так петь, чтобы не было похоже на меня. В этом я был уверен, ведь мы много работали с музыкальным продюсером. Думаю, меня и дальше бы не узнали, даже знаю, какие песни звучали бы от Совенка в следующих эфирах. Единственное – мог ляпнуть что-то во время разговора или подсказок", – сказал участник в костюме Совенка.

О том, как пришел 4 эфир и чем конкурсанты удивляли членов жюри, читайте в хронике.