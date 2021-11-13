Бумажный дом и куча денег: как проходит 4 выпуск шоу 'Маска'. Фото

В субботу, 13 ноября, на телеканале "Украина" показывают 4 выпуск 2 сезона шоу "Маска", где знаменитости выступают в роскошных костюмах. Судьям и зрителям нужно угадать, кто именно перед ними поет, используя подсказки от организаторов гипершоу.

Звездные детективы Оля Полякова, Олег Винник, Настя Каменских (NK), Андрей Данилко и DZIDZIO на протяжении эфира общаются с участниками и высказывают свои догадки. Каждую неделю один из конкурсантов покидает проект, а его имя рассекречивают. OBOZREVATEL внимательно следит за главными событиями 4 выпуска (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В предыдущих выпусках рассекретили троих персонажей – Баяна, Фею и Грифона. Под масками скрывались голкипер футбольного клуба "Шахтер" – Андрей Пятов, сценическая "мама" Верки Сердючки – Инна Билоконь и телеведущая – Лилия Ребрик.

Видео дня

В начале эфира ведущий Владимир Остапчук в образе вора из сериала "Бумажный дом" станцевал, разбросав кучу денег.

После представления звездных детективов на сцену вышел жизнерадостный Совенок, рассказав, что ненавидит забирать чью-то жизнь. Жюри допустили, что перед ними вегетерианец.

Ночной зверь исполнил композицию группы Вопли Водоплясова – "День рождения", собрав бурные аплодисменты зрителей в студии.

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