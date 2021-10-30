Стало известно, кто выступал в костюме Грифона на шоу 'Маска'

В субботу, 30 октября, на телеканале Украина показали 2-й выпуск нового сезона шоу "Маска", где известные украинские звезды выступают перед зрителями в костюмах. В ходе финального голосования стало известно, что проект навсегда покинул легендарный Грифон.

Зрители выбирали, кого рассекретить между Грифоном и Мухомором. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В одном из самых тяжелых костюмов 2 сезона скрывался голкипер футбольного клуба "Шахтер" и сборной Украины – Андрей Пятов. Для спортсмена это был первый в жизни вокальный опыт.

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Грифон стал одним из первых персонажей, которых мастера разрабатывали для второго сезона. Только на изготовление крыльев ушло 1,5 месяца, а все потому, что каждое перышко было вырезано, окрашено и тонировано вручную, рассказали организаторы шоу.

Члены жюри полагали, что в костюме пел актер Стас Баклан, а Андрей Данилко настаивал, что перед ними боксер или футболист.

Участник рассказал, что даже его жена и дети не знали, что он участвовал в шоу. Также вратарь счастлив, что сумел удивить судей, однако ему жаль, что он вылетел так быстро.

О том, как прошел второй выпуск шоу "Маска", читайте в хронике. OBOZREVATEL внимательно следил за главными событиями.