Стало известно, кто скрывался под маской Шмеля и Пальчики. Фото

Шестой выпуск гипершоу "Маска" закончился, а это значит, что звездные детективы и телезрители рассекретили кого-то из персонажей. 27 ноября в эфире проекта свои лица показали сразу два участника – Шмель и Пальчика. В костюмах прятались актер студии "Квартал 95" Степан Казанин и солистка украинской группы KAZKA Александра Зарицкая.

Вокалистка выступала в костюме, дизайн которого нарисовал ребенок. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время трансляции эфира на телеканале "Украина" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Шестой выпуск шоу начался с представления нового персонажа – Пальчики. Созданию этой маски поспособствовал маленький мальчик Елисей. Ему предложили угадать участника вместе со звездными детективами. Еще во время видео-визитки жюри начали догадываться, что в костюме спряталась талантливая украинская исполнительница, но кто именно – мнения расходились.

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Под подозрение попали певицы Джерри Хейл, Мишель Андраде и Джамала. После выступления артистки, Андрей Данилко и Дзидзьо задали ей вопросы, ответы на которые позволили им принять единогласное решение – под маской прячется солистка украинской группы KAZKA Александра Зарицкая.

Владимир Остапчук предложил рассекретить персонажа в самом начале – судьи оказались правы.

Зарицкая поблагодарила Елисея за невероятный костюм, который он нарисовал.

"Я смотрела первый сезон "МАСКИ" и думала, что выступать в этих костюмах немного легче. Моя Пальчика очень яркая, с блестками – все, как я люблю. Но костюм действительно сковывает движения – я даже раз чуть не упала, когда уходила со сцены", – заявила певица.

Также в финальном голосовании сошлись Шмель и Скандал. После волнительной паузы, которую традиционно выдержал Владимир Остапчук, телезрители узнали, что маску снимет обаятельный и артистичный Шмель. В этом выпуске он пел хит Насти Каменских и Потапа "На районе".

Перед тем, как показать "истинное лицо" героя, ведущий поинтересовался у жюри, догадываются ли они, кого сейчас увидят. Андрей Данилко уверенно ответил: "Это актер 95-го Квартала, который выступает под псевдонимом". Шоумен оказался абсолютно прав. Под маской прятался Степан Казанин. Настоящее имя артиста – Сергей. К слову, эта информация очень удивила Олю Полякову.

На последок он еще раз зачитал рэп со знаменитыми строчками "пырышки-пупырышки".

О том, как прошел 6 выпуск шоу "Маска" и чем участники удивляли судей, OBOZREVATEL рассказал в материале.