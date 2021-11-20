Стало известно, кто скрывался под маской Кажана. Фото

Во время 5-го выпуска гипершоу "Маска" на телеканале "Украина" телезрители решили рассекретить персонажа в костюме Кажана. Им стал Народный артист Украины – Остап Ступка.

В финальном голосовании выбирали между актером и Поросенком. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В течение всех выпусков с участием Кажана участник вел себя неоднозначно, чем неоднократно путал судей. Быстро переключаясь между хорошим и плохим персонажем, артист намекал, что умело владеет актерскими способностями.

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В видеоподсказке Остап рассказал, что его появление на свет совпало с пришествием на Землю чрезвычайно симпатичных фигур, таких как Воланд и Азазелло.

Завершив рассказ о себе, Кажан исполнил "Песню гениального сыщика" из мультфильма "Бременские музыканты". Исполнитель так вжился в образ, что у Оли Поляковой не осталось сомнений, что перед ними именно Остап Ступка.

"Это раздвоение личности привело нас к мысли, что под маской актер. В своей жизни Остап играет самые разные роли. А еще мы взяли число, озвученное в подсказках, разделили его на 365 и получили 54. Именно сколько лет ему сейчас", – сказала певица.

О том, как прошел 5 выпуск шоу "Маска" и чем участники удивляли судей, OBOZREVATEL рассказал в материале.