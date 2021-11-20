Остапчук в образе Круэллы: как проходит 5 выпуск шоу 'Маска'. Фото

20 ноября, в субботу, на телеканале "Украина" показывают 5-й выпуск второго сезона гипершоу "Маска", где звездные детективы пытаются угадать, кто перед ними поет. Для участников подготовили роскошные костюмы, полностью скрывающие их внешность и голос.

Звездные детективы Оля Полякова, Олег Винник, Настя Каменских (NK), Андрей Данилко и DZIDZIO получают подсказки от конкурсантов и высказывают свои догадки. OBOZREVATEL внимательно следит за главными событиями (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Каждую неделю, путем анонимного голосования, зрители в зале выбирают персонажа, с которого снимут маску.

В предыдущих выпусках рассекретили четырех персонажей – Баяна, Фея, Грифона и Совеня. Под масками скрывались голкипер футбольного клуба "Шахтер" – Андрей Пятов, сценическая "мама" Верки Сердючки – Инна Билоконь, телеведущая – Лилия Ребрик и фронтмен группы "Без обиежень" – Сергей Танчинец.

Видео дня

Подробности 5 выпуска

В начале эфира Владимир Остапчук вышел на сцену в костюме Круэллы, чтобы представить жюри.

Первым участником стал высокотехнический Робот, сообщивший, что теперь будет петь другим тембром. Таким образом, он захотел запутать судей.

Умная машина чувственно спела хит группы ВИА ГРА – "Попытка №5", чем запутала детективов, ведь они не ожидали услышать новый голос. Олег Винник предположил, что перед ним вокалист, однако эксперты с ним не согласились.

Настя Каменских поинтересовалась, есть ли у Робота дети. Ответ – да.

Следующим перед зрителями в студии появился ангел-хранитель одного из членов жюри – Поросенок. Участник рассказал, что у него есть особый орган, который связывает его с космосом. Дзидзьо предположил, что под маской крестная мама Каменских.

Поросенок исполнил трек Оли Поляковой – "Королева ночи", под которую она вышла потанцевать с исполнителем. Во время парного выступления звезде удалось услышать женский голос конкурсантки, что дало судьям важную подсказку.

В ходе первого голосования выяснилось, что претиндентом на вылет стал Поросенок.

Третьим участником 5 выпуска стало добродушное чудовище – Кажан, которого назвали Виталием Борисюком. Он рассказал, что его появление на свет совпало с пришествием на землю чрезвычайно симпатичных фигур, таких как Воланд и Азазелло.

Артист исполнил "Песню гениального сыщика" из мультфильма "Бременские музыканты". Судьи сразу же поняли, что перед ними актер Остап Ступка.

Новость дополняется..