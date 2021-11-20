Остапчук в образе Круэллы: как проходит 5 выпуск шоу "Маска". Фото

Катерина Малай
Шоу
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Остапчук в образе Круэллы: как проходит 5 выпуск шоу 'Маска'. Фото

20 ноября, в субботу, на телеканале "Украина" показывают 5-й выпуск второго сезона гипершоу "Маска", где звездные детективы пытаются угадать, кто перед ними поет. Для участников подготовили роскошные костюмы, полностью скрывающие их внешность и голос.

Звездные детективы Оля Полякова, Олег Винник, Настя Каменских (NK), Андрей Данилко и DZIDZIO получают подсказки от конкурсантов и высказывают свои догадки. OBOZREVATEL внимательно следит за главными событиями (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Каждую неделю, путем анонимного голосования, зрители в зале выбирают персонажа, с которого снимут маску.

В предыдущих выпусках рассекретили четырех персонажей – Баяна, Фея, Грифона и Совеня. Под масками скрывались голкипер футбольного клуба "Шахтер" – Андрей Пятов, сценическая "мама" Верки Сердючки – Инна Билоконь, телеведущая – Лилия Ребрик и фронтмен группы "Без обиежень" – Сергей Танчинец.

Видео дня

Подробности 5 выпуска

В начале эфира Владимир Остапчук вышел на сцену в костюме Круэллы, чтобы представить жюри.

Владимир Остапчук в новом образе

Первым участником стал высокотехнический Робот, сообщивший, что теперь будет петь другим тембром. Таким образом, он захотел запутать судей.

Умная машина чувственно спела хит группы ВИА ГРА – "Попытка №5", чем запутала детективов, ведь они не ожидали услышать новый голос. Олег Винник предположил, что перед ним вокалист, однако эксперты с ним не согласились.

Настя Каменских поинтересовалась, есть ли у Робота дети. Ответ – да.

Робот

Следующим перед зрителями в студии появился ангел-хранитель одного из членов жюри – Поросенок. Участник рассказал, что у него есть особый орган, который связывает его с космосом. Дзидзьо предположил, что под маской крестная мама Каменских.

Поросенок исполнил трек Оли Поляковой – "Королева ночи", под которую она вышла потанцевать с исполнителем. Во время парного выступления звезде удалось услышать женский голос конкурсантки, что дало судьям важную подсказку.

Поросенок

В ходе первого голосования выяснилось, что претиндентом на вылет стал Поросенок.

Третьим участником 5 выпуска стало добродушное чудовище – Кажан, которого назвали Виталием Борисюком. Он рассказал, что его появление на свет совпало с пришествием на землю чрезвычайно симпатичных фигур, таких как Воланд и Азазелло.

Артист исполнил "Песню гениального сыщика" из мультфильма "Бременские музыканты". Судьи сразу же поняли, что перед ними актер Остап Ступка.

Кажан

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