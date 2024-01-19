Стали известны имена ведущих Нацотбора на Евровидение-2024

Стало известно ведущих финала Евровидения-2024, среди которых оказался комик. В этом году координаторов песенного конкурса будет трое. Конечно, без официального "голоса" Евровидения не состоится, поэтому Тимур Мирошниченко автоматически попал в список ведущих.

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19 января Суспільне Мовлення объявило, кто будет вести Нацотбор. Ими стали: официальный "голос" Евровидения Тимур Мирошниченко, стендап-комик и волонтер Василий Байдак и фронтвумен группы "The HARDKISS" Юлия Санина.

В финале ведущие будут работать как вместе на главной сцене, так и отдельными парами, сообщает источник.

Тимур Мирошниченко поделился мнениями насчет работы на Евровидении: "Знаете, в этом году я закрываю уже почти второе десятилетие работы на Евровидении, поэтому если для кого-то самые важные дни в году – это день рождения, Новый год или Пасха, то для меня это дни, когда проходят Национальные отборы и международные финалы "взрослого" и Детского Евровидения. Поэтому само собой быть ведущим Нацотбора для меня чрезвычайно важно и всегда, как впервые, волнующее".

В прошлом году Юлия Санина уже была ведущей главного Евровидения-2023 в Ливерпуле. Тогда она рассказывала, что получила невероятное удовольствие. "Для меня "Евровидение" – это музыкальное событие международного масштаба и в первую очередь – момент единения стран ради поддержки друг друга, это праздник музыки", – рассказала певица.

Самым неожиданным третьим ведущим стал комик Василий Байдак. Для него опыт работы на "Евровидении" станет новым.

"Мне очень интересно, как оно будет. Это все у меня впервые. Впервые буду ведущим на телевидении на Нацотборе на Евровидение-2024. Впервые буду ведущим на телевидении. За официальность события я буду отвечать только смокингом, а вот за что я буду отвечать всем – это за приколы. Буду делать все возможное, чтобы было смешно, интересно и честно. И не переживаю, потому что веду Нацотбор с профессионалами", – заявил Василий Байдак, переполненный оптимизмом.

В соцсетях продолжает оставаться постоянная ведущая "Евровидения Украина" Анна Тульева. Она будет вести бекстейдж и передшоу Нацотбора, которые обычно проходят на YouTube.

В Украине песенный конкурс состоится 3 февраля. За право представлять страну на мировом уровне в мае в Мальме, Швеции будет соревноваться 11 участников.

В частности, уже известно, какой будет сцена Евровидения-2024 в Мальме. Дизайнеры решили создать что-то новое и революционное, поэтому можно ожидать светодиодные подвижные кубы и сцену посреди зала. Такое решение очень понравилось исполнительному продюсеру Эбби Адиельсону.

Ранее OBOZ.UA писал, что после объявления конкурсных песен украинскими финалистами и их активного прослушивания заграницей, букмекеры обновили свои ставки и прочат Украине победу.

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