'Співають всі': определились финалисты 7 выпуска. Фото

В субботу, 9 октября, вышел 7 выпуск шоу "Співають всі" на телеканале Украина, где талантливые участники боролись за голоса звездной "сотни". Судьи определили для себя двух фаворитов – Егора Уманца и Дашу Хмару.

Артисты выложились на полную, перепев 8 других участников. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

13-летний Егор приехал в столицу из солнечной Одессы. Школьник исполнил хит "Creep" – Radiohead и получил почти максимальный балл. Его вокальные способности оценили 99 экспертов, что позволило парню автоматически попасть в финал.

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Одессит уже уверен, что хочет связать свою жизнь с музыкой, поэтому и пришел показать себя миру. Молодой артист пообещал тщательно готовиться к новому выступлению, чтобы покорить жюри снова.

Следующей конкурсанткой, которая продолжит бороться за 500 000 гривен, стала жена известного композитора Евгения Хмары – певица ODARA. За выход в финал женщине пришлось посоревноваться с Василием Логаем, ведь в активе обоих участников после первого выступления было по 97 баллов.

Тем не менее, судьи отдали победу 30-летней артистке, которая выполнила песню "Лесной олень" и получила 90 баллов. Киевлянин за исполнение "Чорнобривців" получил 60 баллов.

Женщина поделилась, что 5 лет выступала только на концертах мужа или дома перед родными. Певице понравилось, что ее талант снова оценивают, поэтому она выложится на всю в финале.

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