Солист System of a Down Серж Танкян предложил России напасть на Армению: его послали вслед за кораблем

Солист группы System of a Down Серж Танкян предложил России напасть на Армению, чтобы получить помощь Запада для борьбы с Азербайджаном и Турцией за Нагорный Карабах. В сети возмутились таким заявлением.

В Twitter Танкян заявил: "Может, нам стоит убедить Россию напасть на Армению, чтобы Запад дал нам оружие и деньги для борьбы с Азербайджаном и Турцией". Пользователям соцсети не понравилось такое заявление, и они предложили артисту отправиться вслед за русским кораблем.

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Отметим, что в начале марта Танкян обвинил Запад в лицемерии, напомнив о войне в Карабахе. Он заявил, что позиция Запада в отношении событий в Украине и Карабахе разная. По словам певца, это лицемерие.

Справка: Нагорный Карабах в одностороннем порядке провозгласил независимость от Азербайджана в 1991 году, после распада Советского Союза. Независимость самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики (НКР) не признает ни одна страна. Конфликт между Азербайджаном и Арменией обострился летом 2020 года. В конце сентября в регионе начались масштабные военные действия. В начале ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин подписали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября.

Соглашение предполагает, что подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией, будут развернуты российские миротворцы, транспортное сообщение в регионе будет контролировать погранслужба ФСБ России.

Как писал OBOZREVATEL, ранее ведущий пропагандистского российского канала Russia Today Антон Красовский открыто заявил об истинных целях руководства РФ в войне против Украины. По его словам, Кремль просто стремится уничтожить нашу страну и украинцев.