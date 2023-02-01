Появились результаты жеребьевки полуфиналов ''Евровидения-2023'': когда будут голосовать украинцы

Накануне в Ливерпуле – месте проведения песенного конкурса "Евровидение-2023" – состоялась жеребьевка, касавшаяся полуфиналов шоу. Организаторы определили, кто будет выступать 9 и 11 мая, а также объявили, когда смогут голосовать страны-основательницы и победитель прошлого года – Великобритания, Италия, Франция, Германия, Испания и Украина.

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Поскольку участники перечисленных государств пройдут в финал автоматически, им разрешают голосовать всего в одном полуфинале. Результаты жеребьевки разместили на сайте "Евровидения" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Итак, украинцы вместе с испанцами и британцами смогут отдать голос за своих фаворитов во втором полуфинале песенного шоу, который состоится 11 мая.

В этот день на сцене Ливерпуля за право выступить в финале сразятся такие страны: Армения, Албания, Кипр, Австралия, Румыния, Дания, Бельгия, Исландия, Греция, Эстония, Австрия, Латвия, Сан-Марино, Словения, Польша и Грузия.

9 мая – в первом полуфинале – выступят участники следующих стран: Сербия, Латвия, Ирландия, Норвегия, Португалия, Хорватия, Мальта, Швеция, Молдова, Швейцария, Израиль, Нидерланды, Финляндия, Азербайджан, Чехия.

Напомним: накануне также стало известно, под каким лозунгом пройдет конкурс. Организаторы представили логотип, в котором обыграли цвета украинского флага.

Ранее OBOZREVATEL писал, что чешская группа Vesna представила клип на песню My sister's crown для конкурса "Евровидение-2023", в которой раскритиковала войну в Украине. В тексте строчки прозвучали и на украинском языке.

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