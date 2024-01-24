Украинцы добились отмены выступления российского пианиста в Италии: раньше он давал концерт в Мариуполе

В итальянском Риме, в Университете Сапиенца 23 января должен был состояться концерт российского пианиста Александра Романовского. Это событие стало резонансным из-за протестующих, ведь пока Украина воюет против террористической России, мир не должен приглашать ее граждан и продвигать их культуру. Украинцы в свою очередь пообещали, что в случае проведения концерта, они будут стоять под университетом и протестовать.

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Александр Романовский в мае 2022 года выступал напротив разбомбленного Мариупольского театра, и это не стало причиной не приглашать его в Рим на проведение концерта. Чтобы вернуть справедливость, около десяти общественных организаций пообещали протестовать во время концерта, а Stand for Ukraine.it писали открытое письмо ректору и мэру Рима. Даже активистская группа "Анонимус" была причастна к взлому сайта заведения, передает Укрінформ.

"Организаторы испугались протестующих и негативной огласки. Если накануне в маленькой Модене против пропагандистской российской "конференции" об оккупированном Мариуполе собралось 2 тысячи человек, то трудно представить, сколько бы пришло в Риме", – рассказал координатор Arts Against Aggression Дмитрий Смелянский об отмене концерта.

В начале активных протестов организатор Iuc Concerti Alla Sapienza заявил, что российский пианист "стал жертвой инструментализации", а его видео снято напротив разбомбленного Мариупольского театра "не обязательно делает его российским коллаборантом".

Впоследствии университет сообщил, что все же отменяет концерт Александра Романовского и заявил, что стал жертвой угнетения.

"IUC также решительно осуждает личные нападения, которые подверглись: "социальный буллинг" организованными рядами троллей и внешних пользователей в круг поклонников и подписчиков, хакерская атака "Анонимус", которая "затумила" наш институциональный сайт, клевета и иллюзии в прессе" – написали представители заведения.

В частности, в своем сообщении работники университета назвали украинских активистов виновниками и агрессорами.

"Они показали, что иногда те, кто идеологически на стороне угнетенного, рискуют совершить такую же несправедливость и стать угнетателем", – говорилось в сообщении.

И все же украинцам удалось добиться отмены концерта. Вместо россиянина на сцене выступил молодой итальянский пианист Алессандро Симони.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Греции отменили концерт британской группы The Tiger Lillies из-за их поддержки Украины и осуждения войны.

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