Из-за поддержки Украины: в Греции отменили концерт британской группы The Tiger Lillies

11 января в Афинах, Греция, в районе Экзархии должно было состояться бесплатное выступление британской группы The Tiger Lillies против застройки местности. Впрочем, концерт отменили, а главной причиной стало якобы то, что музыканты поддерживают Украину и осуждают российскую агрессию.

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О причинах отмены концерта написали на Facebook-странице книжного магазина "Библиотека". Там и планировалось выступление трио из Лондона.

Сразу стоит отметить, что концерт, как мы заметили выше, носил социальный характер. В Афинах стартовала реконструкция района Экзархии – на территории исторической площади начали строить "ненужную линию метро". От действий власти пострадало, а вернее было полностью уничтожено единственное зеленое и общественное место в районе. Теперь оно будет недоступно для горожан.

Музыканты The Tiger Lillies согласились помочь местным и выступить с концертом-протестом. На афише сообщалось: "Мы противостоим варварству, одиночеству времени и безжалостному металлу".

Впрочем, в день выступления на странице книжного сообщили, что шоу пришлось отменить. И причиной стали не запугивание со стороны властей или что-то вроде этого. Причина якобы "в группах и отдельных лицах, участвующих в общественной жизни района в Экзархии" и выступающих против концерта лондонского коллектива.

"В последние несколько дней нам сообщили, что группы и отдельные лица, участвующие в общественной жизни нашего района в Экзархии, выражают свои негативные взгляды против концерта The Tiger Lillies на площади – основной причиной этого является их поддержка Украины, которую многие считают проблематичной. Другой важной причиной является чрезмерное количество людей, которые зарегистрировались для участия в концерте, – сообщили представители книжного магазина.

Тем временем The Tiger Lillies также отреагировали на отмену концерта и прокомментировали: "Мы с нетерпением ждали возможности сыграть на площади сегодня вечером в знак солидарности с нашими соседями, которые, вероятно, будут так же разочарованы, как и мы, тем, что концерт не может произойти".

Как писал OBOZ.UA ранее, украинская певица Руслана, анонсировавшая концерты в Киеве, Одессе и Львове в феврале-марте этого года, стала жертвой мошенников. Организацией выступлений занималась та же компания, которая раньше "кинула" певицу Злату Огневич и группу СКАЙ.

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