'Несокрушимые, потому что единственные': 10 историй о светлых людях из Украины, которые помогают другим во время войны

Есть такие черты характера, которые очевидно проявляются только в самые тяжелые времена. Именно в экстремальной ситуации человек, всю жизнь пугавшийся воды, может, не задумываясь, прыгнуть в глубокую реку, чтобы спасти ребенка. А кто-то в состоянии стресса может поднять бетонную плиту весом в несколько раз больше собственной. Эти факты всем известны. Но после 24.02.2024 весь мир, наблюдающий за войной России против Украины в буквальном смысле в прямом эфире, узнал о феномене единства украинцев, которому до сих пор не может найти объяснения. Да, это на нас напала страна, имеющая в несколько раз больше армии, вооружения, ресурсов, а главное – уничтожить. Да, это мы сейчас поднимаем ту "бетонную плиту", которая придавила украинцев в первое время вторжения. Да, это мы стали сегодня бок о бок, чтобы показать всему миру: мы мужественны и сильны, когда объединены."Ми незламні, бо Єдині".

Этот лозунг стал одновременно названием и слоганом информативной, поддерживающей украинцев кампании, которую инициировали Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности и Агентство США по международному развитию (USAID). Этот проект имеет целью объединить украинцев в это сложное время, рассказать о несгибаемых людях, помогающих приблизить нашу победу.

Смелые поступки, донаты, слова поддержки, вовремя протянутая рука помощи – все это сейчас ежедневные вклады обычных украинцев в будущую мирную и счастливую жизнь в Украине. Да разве можно называть украинцев обычными? Ни в коем случае нет! Именно таких людей, объединенных желанием помогать и верой в Победу, нужно рассказывать, чтобы в эти трудные времена поддержать и вдохновить других. Каждый из нас может сделать Победу более близкой, а единство – наше, настоящая украинская суперсила. Найдите и активируйте ее у себя!

Боль, которая нас объединила за почти два года полномасштабной войны, имеет разный вид. Это украинский флаг, развевающийся над разрушенным домом в Гостомеле, это носки, которые связала для военных полуслепая бабушка из Чернигова. Это очереди желающих сдать кровь для раненых во время ракетной атаки на Днепр. А кто-то, имея умелые руки и свет в душе, восстанавливает сети электроснабжения, чтобы после обстрелов в домах граждан был свет.

Да, в темные времена хорошо видны светлые люди. В Украине их очень много. Чтобы увидеть их, нужно просто оглянуться. Настоящие герои рядом с нами, живут в нашем городе, доме или даже в соседней комнате. И благодаря им мы продолжаем держаться и бороться с врагом в то время, когда война и опасность дышат в затылок. К этой борьбе присоединяются даже дети, помогающие плести сетки, делают окопные свечи, пекут вкусности, чтобы на полученные деньги купить дрон для ВСУ.

Для съемки десяти видеороликов в рамках проекта "Незламні, бо Єдині" из большого количества людей, чьи поступки, безусловно, заслуживают уважения, были найдены и отобраны десять героев из всех регионов Украины. Это разные по возрасту, специальности и полу, незнакомые между собой люди. В условиях полномасштабного вторжения они пытаются жить своей привычной жизнью, своими обыденными делами, но при этом не опускают руки, а искренне протягивают их для поддержки других украинцев. Многим людям это помогло поверить в свои силы, выжить и справиться с угнетенным состоянием и депрессией. Фельдшер ГСЧС, зооволонтер, спасатель, врач, юная мастерица, художник-график, мастер центра по ремонту воздушных линий электропередачи рассказали от первого лица истории, которые должны были подбодрить украинцев, стать ориентиром и примером для тысяч граждан.

Посмотреть все 10 видео можно по ссылке.

Мы уверены, что истории украинцев, которые стали героями роликов, помогут стать сильнее и увереннее тем, кто вместе со всей страной ощущает настроения и современные вызовы. Держимся и помним: нас поддерживает мир, а мы поддерживаем друг друга. Потому что мы – украинцы, а единство в нашей крови.