Макаревич показал лицо новорожденного сына крупным планом

Obozrevatel
Шоу
1 минута
5,9 т.
Макаревич показал лицо новорожденного сына крупным планом

Российский рок-музыкант, лидер и основатель группы "Машина времени" Андрей Макаревич, который неделю назад в четвертый раз стал отцом, показал фото новорожденного сына. Мальчика назвали Эйтаном.

Певец показал снимок малыша в Facebook. Он появился на свет 30 марта в Тель-Авиве (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Ну вот, знакомьтесь. Эйтан. Чудесный парень", – подписал снимок Макаревич.

В комментариях к сообщению пользователи соцсети поздравили семью и пожелали здоровья малыша.

Комментарии к фото сына Макаревича.
Видео дня

Пока трудно сказать, на кого похож мальчик, ведь дети со временем очень меняются.

Сын Андрея Макаревича Эйтан

Известно, что Макаревич женат на журналистке Эйнат Кляйн. Она – четвертая жена артиста. От предыдущих браков у певца еще трое детей (дочери – Дана, Анна и сын Иван). Кляйн младше Макаревича на 30 лет.

Эйнат Кляйн и Андрей Макаревич.

Как писал OBOZREVATEL, Макаревич неоднократно поддерживал Украину в войне с Россией. Он осуждал агрессию РФ и призывал сограждан не молчать. Ранее певец обратился к россиянам с риторическим вопросом, которым дал понять, что президент Владимир Путин им лжет. В частности, он имел в виду войну РФ против Украины, названную "специальной операцией по защите Донбасса".

Андрей Макаревич