Макаревич показал лицо новорожденного сына крупным планом

Российский рок-музыкант, лидер и основатель группы "Машина времени" Андрей Макаревич, который неделю назад в четвертый раз стал отцом, показал фото новорожденного сына. Мальчика назвали Эйтаном.

Певец показал снимок малыша в Facebook. Он появился на свет 30 марта в Тель-Авиве (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Ну вот, знакомьтесь. Эйтан. Чудесный парень", – подписал снимок Макаревич.

В комментариях к сообщению пользователи соцсети поздравили семью и пожелали здоровья малыша.

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Пока трудно сказать, на кого похож мальчик, ведь дети со временем очень меняются.

Известно, что Макаревич женат на журналистке Эйнат Кляйн. Она – четвертая жена артиста. От предыдущих браков у певца еще трое детей (дочери – Дана, Анна и сын Иван). Кляйн младше Макаревича на 30 лет.

Как писал OBOZREVATEL, Макаревич неоднократно поддерживал Украину в войне с Россией. Он осуждал агрессию РФ и призывал сограждан не молчать. Ранее певец обратился к россиянам с риторическим вопросом, которым дал понять, что президент Владимир Путин им лжет. В частности, он имел в виду войну РФ против Украины, названную "специальной операцией по защите Донбасса".