Макаревич задал россиянам риторический вопрос, которым доказал ложь Путина о войне в Украине

Российский рок-музыкант, лидер и основатель группы "Машина времени" Андрей Макаревич обратился к россиянам с риторическим вопросом, которым дал понять, что президент Владимир Путин им врет. В частности, он имел в виду войну РФ против Украины, названной "специальной операцией по защите Донбасса". Хотя на самом деле гибнут мирные жители, среди которых женщины, старики и дети, разрушается инфраструктура, стираются с лица земли целые города и села по всей стране.

"Один только вопрос: если Россия все делает правильно, почему ее жителям затыкают уши, глаза и рот?" – написал он в Telegram.

Пост Макаревича набрал почти 2500 одобрительных реакций в мессенджере.

Как известно, после вторжения в Украину в стране-агрессоре резко усилили давление на интернет: заблокировали независимые медиа, материалы которых о войне посчитали "недостоверными"; приняли закон о лишении свободы до 15 лет за распространение "фейков" о российской армии и призывы к антироссийским санкциям. То есть население максимально ограничивают от любой информации, которая противоречит позиции власти.

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Кроме того, РФ регулярно подавляет антивоенные протесты и демонстрации, несмотря на возраст, пол и состояние их участников.

Подавляющее большинство россиян при этом слепо верит руководству страны. Как показали результаты одного из последних опросов, люди убеждены, что военные действия против Украины – это "вынужденная, превентивная мера", а их самих защищают от "национализма и фашизма".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Макаревич показал будущее российских военных, которые бомбят Украину и убивают наших людей, одним метким фото.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории нашей Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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