Кухар раскритиковали за откровенную сальсу с Логаем. Видео

В четвертьфинале шоу "Танці з зірками" на канале 1+1 судья Екатерина Кухар танцевала вместе с актером Артуром Логаем и Анной Карелиной. Во время номера звезда позволила себе "фривольности" на паркете.

Балерину раскритиковали в сети за откровенную сальсу. Пользователи уверяют, что Кухар не справилась с зажигательным стилем танцев (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Катя и сальса несовместимые вещи", "Катя на фоне Анны вообще потерялась", "Катя в этом стиле зажата, и похоже, что такой быстрый темп ее пугает", – написали зрители шоу.

Видео дня

"А Катюша хуже всех танцевала," – раскритиковали пользователи соцсетей.

"Единственный, кто выглядел в этом танце профессионалом – Аня", – отметила зрительница проекта "Танці з зірками".

Однако танец Екатерины Кухар понравился судьям проекта "Танці з зірками", они также похвалили поддержки Артура Логая.

Ранее OBOZREVATEL писал, что хореограф Влад Яма сделал неожиданное заявление о своем будущем на "Танцях зі зірками".