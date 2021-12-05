'Немногим дана такая возможность': Мишина рассказала о съемках в шоу и планах на будущее. Интервью

Судья "Україна має талант", участница первого сезона "Холостячка" на телеканале СТБ и одна из известнейших украинских актрис Ксения Мишина призналась, что съемки в сериале ей даются легче, чем сидеть в кресле жури на телешоу. Также она рассказала, как избавляется от стресса и почему не ходит в тренажерный зал.

О планах на жизнь, съемках в проектах и медитациях Мишиной – читайте в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL.

– Как вы себя чувствуете в кресле судьи "Україна має талант"? Что вам легче дается – съемки сериала или шоу?

– Чувствую себя еще не до конца расслабленной в кресле судьи, потому что работа в таком амплуа находится вне зоны моего комфорта. И, конечно, легче мне даются съемки сериала, потому что это моя основная профессия. Я ей обучалась на протяжении многих лет и в ней у меня есть большой опыт.

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– Что больше всего запомнилось вам на "Україна має талант"? Были какие-то неловкие или смешные моменты?

– Мне запомнился весь процесс съемок в целом. Это было необычно, интересно, увлекательно. Увидеть такое количество талантов украинцев за такой короткий промежуток времени – настоящий подарок, немногим дана такая возможность. Каждый из участников без исключения оставил после себя приятные воспоминания на всю жизнь.

А все неловкие или смешные моменты вы уже лично можете посмотреть в эфире СТБ. Лучше один раз увидеть лично, чем прочитать в интервью. Каждую субботу в 19:00 на СТБ – включайте наше талант-шоу и убеждайтесь, что "Україна має талант"!

– А что вам дало участие в шоу "Холостячка"? Ведь благодаря ему вы стали одной из самых заметных фигур в украинском шоу-бизнесе?

– Вы сами ответили на вопрос – я стала одной из самых заметных фигур в украинском шоу-бизнесе, это правда. Но на меня также обратили внимание именно как на актрису после роли в "Крепостной". Поэтому все проекты, в которых я брала участие, будь то сериал, фильм или шоу, дали мне жизненный опыт, узнаваемость и много возможностей развития.

– В каких шоу хотели бы еще поучаствовать?

– Я всегда за развитие, расширение потенциала и возможностей. Конечно же, я хочу развиваться в своей профессии, поэтому планирую начинать работать в международных проектах. Моя недавняя роль в хорватском проекте "Зломовчання" открыла мне двери к таким возможностям.

– Не задумывались о том, чтобы меньше сниматься в кино и сериалах, а больше заняться форматом ток-шоу?

– Я актриса и хочу всегда ею оставаться, ведь это основное дело моей жизни. Я уже 12 лет в актерской сфере, моя первая роль была в фильме "Селфи пати". 6 лет я работаю профессионально как актриса. И вижу еще много путей и возможностей для развития – я ставлю для себя все новые и высокие цели.

– Без каких бьюти-процедур вы не можете жить?

– Без домашних бьюти-процедур я вообще не могу жить. Я фанат различных косметологических уходовых средств и процедур. Но у меня не всегда есть возможность посещать салоны, поэтому купила себе домой средства, которые советовали косметологи.

Я актриса. Поэтому должна следить за состоянием своей кожи, зубов, волос, поддерживать хорошую физическую форму. Мои внешние данные должны хорошо смотреться в кадре, ведь зритель в первую очередь воспринимает картинку.

– А как вы поддерживаете форму в череде съемок? Сидите на каких-то диетах или только спорт?

– Слежу за своим питанием, хоть на съемках не всегда удается это, если честно. Но после каждого съемочного периода я восстанавливаюсь: восстанавливаю силы, энергию, мой внутренний баланс.

Я поддерживаю свое внутреннее состояние духовными практиками и верю, что это помогает мне поддерживать и мой внешний вид. Ежедневные медитации наполняют меня и успокаивают после насыщенного дня.

Несмотря на свой график и усталость, я стараюсь каждый день хотя бы десять минут выделять на медитации, чтобы услышать себя, свои внутренние эмоции и мысли. Концентрация требует больших усилий и не всегда дается просто.

Это тоже полноценная работа над собой – то же, что и позаниматься в зале. Только это работа над своим внутренним состоянием, что бывает важнее, чем то, как ты выглядишь.

OBOZREVATEL ранее писал, что Ксения Мишина впервые назвала причину разрыва со своим экс-возлюбленным, победителем проекта "Холостячка", юмористом Александром Эллертом.