Концерты в России, нарушение закона и российские песни: скандал с Alina Pash набирает обороты

Вокруг украинского Национального отбора на "Евровидение-2022" не утихают скандалы. Один из них – вероятное нарушение правил конкурса победительницей Алиной Паш. Ей приписывают нарушение государственных границ Украины, гастроли в России и подделку документов.

Паш открещивается от всех обвинений и утверждает, что ее совесть чиста. OBOZREVATEL рассказывает обо всех подробностях шумихи вокруг победительницы нацотбора "Евровидения".

Поездка в оккупированный Крым

В 2019 году Алина Паш подтвердила в интервью "Світському життю", что выступала на свадьбе в Крыму у украинцев. Звезда заявила, что не могла корректировать путь, по которому она попала на полуостров. Паш и ее команда летела из Москвы в Крым.

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В 2022 году, когда Паш подала заявку на участие в нацотборе на "Евровидение", пользователи соцсетей упомянули ее путешествия на оккупированную территорию. Певица опровергла информацию и сказала, что въехала в Крым автобусом через КПВВ Чаплинка. Алина Паш предоставила справку для "Суспільного мовника", где подтвердила пересечение границы с украинской стороны.

Глава общественного объединения "Небайдужі" Сергей Стерненко, ссылаясь на собственные источники, подозревает, что справка может быть фальшивой. Он утверждает, что Алина Ивановна Паш 11 августа 2015 года летела рейсом Киев-Москва. По словам Стерненко, после прибытия в столицу России исполнительница воспользовалась российскими авиалиниями и улетела в оккупированный Крым 12 августа. Об этом свидетельствует архивное фото из соцсетей, где она в компании российского комика Дмитрия Хрусталева отметила геолокацию в Ялте. В Киев певица вернулась авиарейсом из Московского аэропорта Домодедово 14 августа этого же года.

"Суспільний мовник" подал запрос в Госпогранслужбу, но его отклонили, ссылаясь на закон о защите персональных данных. На пресс-конференции председатель правления "Суспільного мовлення" Николай Чернотицкий заявил, что подал запрос на официальное подтверждение справки, предоставленной командой исполнительницы Alina Pash.

База "Миротворец"

В 2019 году Алину Паш занесли в базу "Миротворец" из-за сознательного нарушения государственных границ Украины. На сайте утверждают, что звезда незаконно проникла на захваченный российскими оккупантами Крым.

Выбросы в соцсетях

После выступления Алины Паш во время торжественного шествия на Майдане ко Дню Независимости 2019 года у певицы появились тысячи новых поклонников в соцсетях. На странице исполнительницы обнаружили фото 2012 года в куртке с принтом, который напоминает российский флаг. Новые подписчики звезды начали обвинять ее в пропаганде страны-агрессора, и почему она с начала войны на Донбассе не удалила этот пост. Алина Паш ответила комментаторам словами Тараса Шевченко: "Я і свого научаюсь і чужого не цураюсь".

В 2017 году Паш опубликовала фотографию, где она в свитшоте с надписью "Kyiv" позирует на фоне Кремля в Москве. Певица объяснила, что это пранк и ее раздражает, когда вместо "Kyiv" большинство людей пишет "Kiev". Тогда же звезда заявила, что она – космополит. Это человек, который принадлежит человечеству, а не определенной нации. Артистка заявила, что была в Москве с частным визитом.

В 2018 году Паш собиралась выступать на московском фестивале в IT-центре Сколково, но лейбл передумал посылать на концерт певцов из-за возмущения украинцев. Исполнительница хотела ехать в Москву на концерт, чтобы выступить со своими песнями для таких же людей, как украинцы.

Концерты в России

После нацотбора по сети распространились афиши концертов в России группы "Delicious Ladies", в составе которой была Алина Паш. Музыкальный дуэт гастролировал 26 апреля в Липецке, 9 мая в Калининграде и 21 июня в Сургуте.

Однако победительница нацотбора опровергла свое участие в гастролях. Алина Паш уверяет, что уже в марте 2014 года покинула коллектив. Однако, до конца лета 2014-го на афишах концертов на территории страны-агрессора были фотографии Паш. На своей странице в Instagram артистка опубликовала официальное подтверждение коллектива "Delicious Ladies", что они не выступали в России.

Не совсем украинский репертуар

В интервью Алина Паш заявила, что поет на украинском языке и пропагандирует национальную культуру, однако в ее арсенале есть песни на русском. К примеру, треки "Dela", "Tratish", "Egogra" из альбома "Pintea" 2019 года.

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