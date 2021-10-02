'Как Зеленский': на 'Співають всі' появился неожиданный участник. Фото

В 6 выпуске талант-шоу "Співають всі" на телеканале Украина за голоса "сотни" пришел соревноваться уникальный талант из города Львов – Маркиян Назаркевич. Парень спародировал голоса звезд шоу-бизнеса – от ведущего проекта Владимира Остапчука до президента Украины Владимира Зеленского.

Участник зарабатывает деньги своим талантом, работая ведущим на праздничных мероприятиях. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Судьи были поражены, когда артист заговорил с ними перед выступлением голосом Владимира Зеленского. Не менее удивленным оказался и Владимир Остапчук, чей голос также точь-вточь скопировали.

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Капитан "сотни" певица Наталья Могилевская сразу обратила внимание на отсутствие кольца на руке участника, а другой эксперт шоу – Солоха заметила, что мужчина выглядит очень мужественным и брутальным.

Для демонстрации своих вокальных способностей уникум из Западной Украины выбрал песню звездного гостя 6 выпуска – шоумена Дзидзьо. За исполнение хита "Выходной" парень получил 69 баллов.

Все подробности 6-го выпуска читайте здесь.