Кухар с Ямой вышли на паркет: как проходит 11 эфир "Танців з зірками"

На телеканале 1+1 в воскресенье, 14 ноября, проходит одиннадцатый выпуск шоу "Танці з зірками". В четвертьфинале участники танцуют под зажигательные хиты MONATIK.

Судьи выходят на паркет вместе с парами. OBOZREVATEL следит за всеми подробностями прямого эфира (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В судейских креслах традиционно сидят Влад Яма, Екатерина Кухар и Макс Чмерковский. Приглашенным судьей стал Дмитрий Монатик. Проект ведут Юрий Горбунов и Иванна Онуфрийчук.

Ведущими звездного балкона стали Маша Ефросинина и Владимир Дантес.

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Все подробности одиннадцатого выпуска шоу "Танці з зірками"

Открыл четвертьфинал MONATIK композицией "Зажигать".

Судья Влад Яма вышел на паркет вместе с музыкантом Дмитрием Каднаем и Алиной Ли. Трио станцевало танго под композицию "Vitamin D". Оценки от жюри – 9, 10, 10.

Балерина Екатерина Кухар покоряла паркет вместе с актером Артуром Логаем и Анной Карелиной. Они танцевали страстную сальсу под песню "Каждый раз". Оценки судей – 9, 10, 10.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал обо всех звездных участниках шоу "Танці з зірками" 2021 года.