Дал в нос и порвал юбку: Астафьева показала кадры подготовки к "Танцям з зірками". Видео

Украинская певица и модель Даша Астафьева показала танец с хореографом Антоном Нестерко для открытого кастинга на шоу "Танці з зірками" (1+1). Знаменитость рассказала, что партнер "дал ей в нос и порвал юбку".

Соответствующие кадры появились в личном аккаунте модели в Instagram в формате сторис. Она пошутила, что "утро у нее началось не с кофе" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Астафьева сняла на камеру, как тренировалась в зале вместе с хореографом. Пара исполнила страстное танго.

"Мама готовится к эфиру", – написала звезда и показала анонс своего выступления.

Видео дня

Певица предстала перед зрителями с собранными волосами и в черном платье в пол.

Она назвала Нестерко гением, однако, судя по ее видео, танцор оказался довольно темпераментным.

"Он долго не разрешает на него смотреть. Командует, дал мне в нос и оторвал юбку!" – поделилась модель впечатлениями.

Предлагаем посмотреть, как проходила одна из тренировок певицы:

Коротко о звезде:

Даша Астафьева – 36-летняя модель, певица, экс-солистка "NikitA", а с 2017 года – сольная артистка. Родилась в городе Покров (Днепропетровская область).

Астафьева в конце ноября 2021 года сообщила о разрыве пятилетних отношений с бизнесменом Артемом Кимом, которого подозревали в коррупции.

Что известно о скандальном Киме, который полгода провел под арестом, – читайте в нашем материале по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL, недавно любительница сексуальных нарядов и откровенных снимков Астафьева приняла участие в чувственной фотосессии. В этот раз она позировала полностью одетой, сделав акцент на лице и эмоциях.

А на съемках шоу с блогером Алексем Дурневым Астафьева случайно засветила интимную часть тела.