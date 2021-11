Супердетектив на шоу 'Маска': как проходит третий выпуск. Фото

6 ноября на телеканале "Украина" стартовал третий выпуск музыкального шоу "Маска", где 5 звездных судей наблюдают за выступлениями знаменитостей в роскошных костюмах. Каждую неделю зрители рассекречивают имя одного из персонажей путем тайного голосования.

Главная интрига шоу заключается в том, что Оля Полякова, Олег Винник, Настя Каменских (NK), Андрей Данилко и DZIDZIO не знают, кто перед ними поет. В распоряжении экспертов есть лишь нечеткие подсказки, которые должны натолкнуть их на мысль об исполнителе. OBOZREVATEL внимательно следит за событиями (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Кроме того, жюри помогает ведущий проекта Владимир Остапчук, который во 2 сезоне подготовил 10 оригинальных образов для каждого эфира. На этой неделе зрители увидят оратора в роли легендарного супердетектива – Шерлока Холмса.

В предыдущих выпусках рассекретили двоих персонажей – Баяна и Грифона. Под масками скрывались голкипер футбольного клуба "Шахтер" – Андрей Пятов и сценическая "мама" Верки Сердючки – Инна Белоконь.

Шоу началось с дополнительных фактов об участниках шоу от Владимира Остапчука. Сначала он сообщил, что кто-то из героев на Старый Новый год запостил фото, на котором есть буква "О". Второй факт – мама одного из конкурсантов родилась в Баку.

Первым на сцену вышел сказочное Порося, намекнув, что его персона часто фигурирует в громких скандалах. Артист исполнил композицию группы Hi-Fi – "А мы любили".

Оля Полякова и Олег Винник допустили, что перед ними выступает Михаил Поплавский. Такой вариант не понравился Насте Каменских и Андрею Данилко, поэтому между певицами возникла ссора.

Обсуждение закончилось вопросом к исполнителю, имеет ли он отношение к Киевскому национальному университету культуры. Ответ Порося – нет.

Следующим подсказки давал жуткий Кажан. Участник рассказал, что родом из средневекового города, где его до сих пор любят жители.

Во время выступления конкурсант спел легендарный хит Джо Кокера – "You can leave your hat on", станцевав с Олей Поляковой. Во время танца она понюхала Кажана и заявила, что под маской человек средних лет.

Звездные детективы поинтересовались, имеет ли он отношение к актерству, однако не получили четкого ответа.

Под номером 3 перед зрителями появилась изысканная Фея, пообещав давать более простые подсказки. Один из самых элегантных персонажей показала руками несколько букв, из которых судьи попытались сложить слово.

