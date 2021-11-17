Новый 'Холостяк' Александр Топольский показал первые фото и видео из шоу

Новый герой 12-го сезона шоу "Холостяк" Александр Топольский поделился свежими фотографиями и видео с проекта. 32-летний бизнесмен покорил зрительниц не только эффектным появлением на спорткаре, но и безупречным владением родным языком.

За несколько месяцев до премьеры нового сезона на СТБ, Топольский начал интриговать подписчиков закулисьем проекта. Холостяк активно публикует на своей страничке в Instagram кадры со съемок и свежие тизеры шоу (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Скоро на экранах будет горячо", – пообещал Казанова под видео.

Видео дня

Новый ролик начинается с эффектного появления в кадре зеленого Porsche Cayenne. Спортивное авто снимают сверху, с квадрокоптера, как вдруг, дверь открывается – выходит Алекс. Для первой встречи с участницами бизнесмен выбрал черный классический костюм с рубашкой в тон.

С розой в руках Топольский обратился к девушкам, что ждет их этой весной в эфире СТБ. При чем сделал это на украинском языке, чем подкупил фанаток в Instagram.

"Надеюсь, ты будешь разговаривать на родном языке весь сезон. Это будет вау", – писали девушки под видео.

Некоторые подписчицы отнеслись к образу холостяка скептически, посчитав, что он пришел на проект ради пиара. Впрочем, такие комментарии встречались неоднократно и в предыдущих сезонах.

А вот несколько девушек решили основательно подойти к вопросу борьбы за сердце красавца-бизнесмена, задавая под постом конкретные вопросы: "Подскажите, какой для вас идеал девушки-женщины? Какими главными качествами должна обладать ваша избранница?".

Также Александр опубликовал снимок с некоторыми членами съемочной команды и ведущим проекта Григорием Решетником, который в каждом сезоне является для героев главным другом и советчиком.

Поделился холостяк и сольным фото, которое уже собрало сотни комплиментов от подписчиц. Девушки предполагают, что 12 сезон будет одним из самых интересных.

Коротко о знаменитости:

Александр Топольский – 32-летний бизнесмен. Построил успешный бизнес в Америке.

Родился и вырос во Львове, однако проживает и работает в Майами, США, где занимается элитной недвижимостью.

Решил попробовать найти свою любовь на проекте "Холостяк", поскольку так и не смог найти родственную душу за границей. Премьера 12-го сезона с участием Топольского состоится весной 2022 года.

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