'Холостячка-2': кто покинул шоу в восьмом выпуске

В пятницу, 5 ноября, на телеканале СТБ прошел восьмой выпуск шоу "Холостячка-2" со Златой Огневич. В конце эфира проект покинул Олег Плахотнюк.

Теперь за сердце украинской певицы продолжат бороться четверо участников. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямой трансляции шоу (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Холостячка" отпустила Олега Плахотнюка поскольку мужчина стал проявлять себя слишком, по ее мнению, "настойчивым".

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Что известно про участника:

Олег Плахотнюк – 41-летний бизнесмен, фитнес-инструктор, родом из России. В прошлом мужчина был игроком в регби, а теперь является вице-президент федерации регби Украины. Олег дважды был женат. С первой женой познакомился в школе, а со второй в спортзале.

Что произошло в восьмом выпуске:

Участники романтического реалити-шоу вместе со Златой Огневич проживали в одном доме. Каждый из них боролся за внимание "холостячки" как мог. В этом выпуске Андрей Задворный устроил экстремальное свидание. Главная героиня полетала на аэрошюте.

Также мужчины вместе со Златой побывали на устричной ферме, где полакомились моллюсками и посетили дегустацию вина. После этого "холостячка" побывала на свиданиях в средневековом замке и ночном парке развлечений. Подробнее о восьмом выпуске можно прочитать по ссылке тут.

Коротко о знаменитости:

35-летння певица Злата Огневич (настоящее имя – Инна Бордюг) родилась в Магаданской области. Артистка принимала участие в конкурсе "Евровидение-2013". За первые пять лет своей сольной карьеры записала десятки синглов, среди которых известные ""Кукушка", "Ангелы" и "Пристрасть". Певица принимает участие в реалити-шоу "Холостячка-2", где пытается найти свою любовь.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что певица, главная героиня романтичного шоу "Холостячка 2" Злата Огневич засветилась с одним из фаворитов реалити в ресторане. Артистка пообедала вместе с чемпионом по дайвингу Андреем Хветкевичем.