'Холостячка-2': как проходит 8 выпуск шоу. Фото

В пятницу, 5 ноября, на телеканале СТБ, стартовал восьмой выпуск шоу "Холостячка-2" со Златой Огневич. Украинская певица продолжает искать вторую половинку на романтическом реалити.

За внимание и любовь Огневич бороться пятеро мужчин. OBOZREVATEL следит за самыми значимыми и интересными событиями шоу онлайн (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В начале выпуска участник реалити Андрей Задворный пригласил Злату на экстремальное свидание. Пара отправилась полетать на паралете (аэрошют). Однако сразу им не удалось осуществить задуманное, поскольку транспорт сломался. Вскоре привезли другой, но все равно им не удалось насладиться полетом вдвоем. Оказалось, паралет рассчитан только на одного.

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Андрей уступил Злате и певица полетала на аэрошюте. После этого, они отправились на "грязевые ванны" прямо под солнцем. В процессе спа процедур Андрей несколько раз в шутку назвал Огневич "грязной девчонкой". После того, как грязь подсохла, пара принялась смывать ее, и в какой-то момент Андрей страстно поцеловал "холостячку".

Свидание Андрея и Златы закончилось ужином в ресторане. Пара много разговаривала и целовалась. После этого, они отправились в дом, и по приезду им один из участников предложил сходить на груповое свидание.

Следующим утром Злата отправилась на тренировку по стретчингу. Компанию ей составил Олег Плахотнюк, который является фитнес-инструктором. Он провел для "холостячки" мастер-класс по стретчингу, и некоторые позы были даже на грани фола.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в седьмом выпуске "Холостячки-2" проект покинул Роман Васильев. Он ушел из проекта на церемонии роз.

Также OBOZREVATEL писал о том, что Злата Огневич проживает в просторной квартире в одном из самых элитных ЖК Киева "Новопечерские липки". По данным СМИ, главная героиня шоу "Холостячка-2" имеет жилище на 79 кв.метров по ул. Драгомирова.