Экс-участник "Холостячки-2" раскрыл правду о шоу и главной героине Огневич

Украинский режиссер Юрий Рудый, участник "Холостячки-2" (СТБ), раскрыл правду о том, как на самом деле снимается романтическое реалити. Он заявил, что образы конкурсантов искусственные, а некоторые мужчины "скрываются за выдуманным успехом".

Об этом он рассказал сайту "Сегодня". Мужчина признал, что сам он участвовал в шоу скорее ради пиара, чем ради любви. Как подчеркнул он, так делали практически все участники и даже главная героиня, певица Злата Огневич.

Создатели проекта интерпретируют образы участников часто однобоко, создавая интересные для зрителей амплуа. В частности, в этом им помогает монтаж.

Видео дня

Так, Юрий отметил, что в шоу его показали более агрессивным и брутальным, чем он есть в реальной жизни.

"Сначала меня хотели представить как "интеллектуального байкера". Но на фоне событий, которые сложились во время первой вечеринки, мой образ превратился в брутального и агрессивного абьюзера, хотя на самом деле я все время в разговорах с другими участниками и в интервью шутил", – рассказал режиссер.

Он уверяет: все знакомые могут подтвердить, что он в реальности "добряк, который избегает скандалов". По словам Юрия, его друзей очень удивило то, что они увидели на экране.

Рудый добавил, что маркетинговым ходом проекта является участие медийных личностей и известных блогеров. Он считает, что случайных людей там нет и "никто ничего просто так не делает".

"Возможно, это будет звучать от меня слишком радикально, но все сюда пришли в первую очередь ради популярности, даже сама главная героиня", – подчеркнул он.

"Задача кастинг-директоров найти успешных мужчин тоже неслучайна, ведь сама участница достаточно успешный человек и, конечно же, мужчина должен соответствовать его статусу. Но, к сожалению, некоторые участники скрывались за выдуманным успехом и надеялись получить большое количество подписчиков в соцсетях и зарабатывать на рекламе", – продолжил Рудый.

Он признался, что после проекта завел новые отношения. Мужчина рассказал, что общается с девушкой, с которой познакомился еще до "Холостячки-2" и которая все это время его поддерживала. "Она стала для меня больше чем друг", – сказал Юрий.

Коротко о личности:

Юрий Рудый – 43-летний украинский режиссер. Родился в небольшом селе Черновицкой области в небогатой семье.

В 1999 году окончил Харьковский институт танковых войск в звании лейтенант. До 2004-го проходил военную службу в ВСУ и был уволен по сокращению.

Снял несколько музыкальных клипов в качестве режиссера и оператора, провел около 500 фотосессий в качестве художественного директора, реализует новые идеи в сфере кино.

Как писал OBOZREVATEL, ранее участник второго сезона шоу "Холостячка" Роман Свечкоренко показал поклонникам, как эмоционально провел вечер воскресенья: вместе с украинским актером и блогером Богданом Шелудяком он попал в полицию.

Позже мужчина рассказал детали. Он влез в драку, пытаясь заступиться за девушку, и получил травму: сломал левую руку.